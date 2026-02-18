看不見的利息效應　從生活到存錢都靠複利

▲複利不只存在於金錢，也存在於生活中。。（示意圖／pexels）

作者：韓國書店綜合暢銷書排行榜第一名作家 鄭善容

「複利是超越日常規律的法寶，也是時間帶給我們的成功魔法。」人們會在生活中談論儲蓄，卻未曾明確認識儲蓄是什麼，也沒意識到其重要性。儲蓄就像人、生命、自然、空氣、水一樣珍貴，但我們卻因太常聽到這兩個字，所以不自覺忽略它。

在消極意義上，儲蓄是指收入中，沒拿去消費並存起來的錢，從積極角度來看，則指定期存錢，讓本金慢慢累積利息。其最大特點是完全沒有損失本金的危險，由於本金沒有損失，所以人們會一點一點的把錢放進銀行，最終累積成一筆資金，這也是儲蓄的最大作用。

然而，有時銀行因發生擠兌（按：bank run，指銀行或金融機構被大批的存款客戶要求提款領回自有的儲金）而破產；也有巧妙偽裝成儲蓄，實際上卻是基金的商品。

照理說，儲蓄產品和其他金融商品有明顯區別：儲蓄，以儲蓄和利息收益為目的；基金，以投資為目的；保險則是為了分擔風險。但最近有些金融商品巧妙設計成混合型，讓人難以區分究竟是儲蓄、基金還是保險商品。為了不被欺騙，我們必須具備一定的金融知識，也要理解儲蓄的明確意義、細心檢視其中隱藏的風險。

在高利率時代，利用在銀行儲蓄，可以很快存下一筆錢。然而，若遇到低利率時期，錢存在銀行裡很難賺到錢，可以說，靠儲蓄賺錢的時代結束了。現今正從儲蓄時代轉變成投資時代。

雖說儲蓄是穩定的，而投資有風險，但在低利率時代，我們不得不冒險投資。正因為面臨利率降低、貨幣量增加、貨幣價值逐漸下降的金融資本主義時代，我們需要盡可能研究具投資效果的金融商品，而非在高利率時代才有用的儲蓄。

在此之前，大家得先知道基本的儲蓄種類及其用途。一般銀行常見的儲蓄存款有三種：

．活期存款：自由存入和領出的銀行存款。這類存款利息大部分是1％（按：在臺灣，銀行的活存利率多落在0.6％至0.825％之間），像保險箱一樣，只是讓我們把錢存起來。

．定期整存整付存款：這是約定好在一定的期限內不要求退款，將錢存入銀行，銀行再對此支付一定利率之利息的儲蓄性存款。

．定期零存整付存款：約定時間內，每月存入一定金額，並在期滿日獲得約定金額的分期式存款。可以每月累積，同時達成節約和儲蓄目的。定期存款是利用複利效果存錢的代表性商品。

複利效果最初源於銀行使用的經濟術語，銀行有單利和複利兩種計算利息方式。前者是不把前一段時間的利息加進本金，只針對本金計算下一段期間利息。而後者把每一階段獲得的利息併入本金，以合計金額當成下一段期間的本金，藉此累積利息。

有經濟觀念的人知道，看不見的利息貼補在本金上，左右著我們的生活。可以說，複利超越了計算邏輯和看得見的規律，是一種生活魔力。

其實不只金錢，生活也能套用複利的概念。只是世事都具有兩面性，所以從這個角度來看，除了正向複利效果，如運動、讀書、能力等能帶來好處，也可能出現負面複利效果，像是酒、菸、貪欲等。正因如此，我們要設計人生，以累積正面的複利效果。

我知道複利是超越日常的存在，可以說，我現在得到的一切，都是複利帶來的成果。例如，走路和跑步都是反覆摔倒又站起來，不斷練習後得到的結果。人們是因為走路的複利效果，才能平穩走著，文章也是經過一字一句反覆練習的傑作。不論結果好壞，只有認知到一切都是複利帶來的影響，才能建立起成功的階梯。

★本文經大是文化授權，摘自《學會當個有錢人：上班25年的爸爸最想告訴兒子的事：努力工作頂多不窮。致富，得學會鷹眼、蛇腦、狗鼻思維。》