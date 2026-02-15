ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

理財要有方向！先存緊急預備金　搭配631法則靈活配置

▲▼現金,台幣,紙鈔,錢,大鈔,投資,存錢,理財,鈔票,。（圖／記者賴亭羽攝）

▲理財規劃有方向，每一分錢都能達成設定的目標。（圖／資料照）

作者：理財專家 李勛

●精選書摘

理財最重要的原則，是一定要有方向
不論收入多寡，在理財規劃時的首要原則就是「有計畫、有目標、有紀律」。就像我們有GoogleMap這種方便導航的工具，但是如果沒有目的地，再怎麼厲害的導航工具都不知道要往哪邊前進，因此一定要先有方向（理財目標），才能夠朝著明確的方向前進。除了要有方向之外，在執行理財計劃時，一定要注意以下三點－

（1）掌握現金流：了解每月的收入與支出，避免過度消費或透支造成資金缺口。
（2）優先存緊急預備金：即使無法每個月存下30％，也要有基本的緊急預備金來應付突發狀況。
（3）靈活調整理財方式：根據自己的財務狀況，找到適合自己的儲蓄與投資方式。

很多人在理財時半途而廢，或是覺得自己為了存錢犧牲很多享受，但遲遲感受不到理財的效益、有做白工的感覺，大多是沒有注意以上三點。掌握好每個月的收支狀況，把「準備緊急預備金」列為優先事項，並且有彈性的調整理財方式，可以幫助你在這個終生課題上走得更長久、更容易接近目標。

3大理財比例內容分析

631法則：最基本，適合理財新手和小資族
這是大家在剛開始理財時最常聽到、也是我最常提到的規劃方式：60%消費、30%儲蓄和10%風險規劃。
其中，「消費」就是所有會花出去的錢，也就是食衣住行育樂（例如：飲食、房租、水電、交通、電信、娛樂治裝）；而「儲蓄」就是存錢，也可以是有明確目標的緊急預備金或旅遊費用；「風險規劃」就是保險，在理財之中保險也是很重要的，比例先以10%作為基礎即可，哪些最基本的險種必須要保？會在這一章後面說明。

對於剛開始理財不久的人來說，可以先把每個月薪水依照631的原則分配，以月薪35,000來說，分配如下：

《5年從零到500萬的理想生活：5千元就能開始！克服月光和漏財，不壓抑需求也讓資產成長有感》書摘（圖／幸福出版提供）

為這三大項目分別開立三個帳戶存入，每個月的消費就從消費用的帳戶支出，到了月底看看這個帳戶是透支或是還有餘額，就能直接檢視這個月的消費狀況。

63雙1/2法則：加入投資內容，自行調整比例
這個比例是根據前面的631法則延伸的彈性調整，稍微降低風險規劃（保險）的比例，挪到投資去，60%消費、30%儲蓄、5%投資、5%風險規劃。一樣用月薪35,000元分配，比例會是這樣：

《5年從零到500萬的理想生活：5千元就能開始！克服月光和漏財，不壓抑需求也讓資產成長有感》書摘（圖／幸福出版提供）

這個比例的投資金額其實並不高，因此建議先採用定期定額，別覺得金額少，早點進入投資市場，就能盡快開始累積經驗，同時找到適合自己的投資方式，之後無論是要將資金投入個股、ETF或是基金，都比較有把握和方向。

532法則：高收入、已經有一筆緊急預備金的人
如果已經準備好一筆緊急預備金，可以規劃投入更多的資金在投資上，但也有更多的現金，可以作為主動投準備；532法則的分配是：50%投資、30%消費、20%儲蓄。
或許有人會覺得，消費只占30%是不是太緊繃了？！
不過這個法則是設定給收入較高的族群，每個月的消費比例可以往下調降，別因為賺得多就花更多，收入提高了，不就正好是投資和儲蓄的好機會嗎？假設以月薪8萬來分配比例的話：

比較前面月薪35,000元的時候，用631或63雙1/2法則時，消費的金額為21,000元，就占了60%；而薪水提升時，僅僅只有30%的消費比例，實際的金額24,000就比前面兩種法則的60%更高。因此，只要薪水越高，消費比例一定要記得降低，避免消費過度膨脹。

現在的理財目標，可以套用哪種比例？
以上說明的這三種理財比例，可依照每個人的實際情況來彈性調整，不僅如此，也可以活用這些比例來估算距離設定的理財目標還有多遠。舉例來說，設定了「一年要存20萬」的目標，反推一個月要存20萬／12＝16,667元。

接著，用631法則儲蓄30%的比例，推算每個月要賺多少才能達到的話，公式會是：16,667／30%＝55,557元，也就是月薪5萬5的人，設定這個目標是沒有問題的。活用這個理財比例，去推算該怎樣設定理財目標，就知道目標是否合理。

以剛剛的例子，如果你的每月收入是55,000元，可以把每月儲蓄目標拉到整數17,000元，但如果把目標設定為一個月存25,000元的話，其實就已經超出自己的能力了。在上一章提過，超過現在能力的目標很容易就遇到瓶頸而放棄，使得理財計畫失敗。
《5年從零到500萬的理想生活：5千元就能開始！克服月光和漏財，不壓抑需求也讓資產成長有感》書摘（圖／幸福出版提供）

★本文經幸福出版授權，摘自《5年從零到500萬的理想生活：5千元就能開始！克服月光和漏財，不壓抑需求也讓資產成長有感》

【多麼痛的領霧】一覺醒來還以為穿到雲上 林口這霧也太濃了！

理財要有方向！先存緊急預備金　搭配631法則靈活配置

