全球AI供應鏈「定錨」　大林口全面進化

▲全球半導體製造商龍頭—ASML，進駐林口「新北AI國際＋智慧園區」。

▲全球半導體製造商龍頭—ASML，進駐林口「新北AI國際＋智慧園區」。

圖、文／海悅提供

AI正重塑科技聚落版圖，從文化二路大道軸線，牽引著AI重鎮「華亞科技園區」，伴隨廣達、研華等科技巨頭領軍，打造台灣具關鍵性指標意義的AI廊帶。加上全球半導體製造商龍頭ASML進駐林口，更帶動產業鏈深化佈局。

大林口地區的城市結構正出現明顯轉變。根據2025年年中公布的官方統計資料，林口區平均所得持續蟬聯新北市「所得王」寶座，並與台北市蛋黃區並列全國所得前十名，顯示高所得人口結構紮實穩定。

在產業聚落逐步成形與人口結構升級的雙重帶動，林口正從過往的衛星市鎮定位，轉變成兼具核心商業機能的城市發展格局。身處北台灣AI產業金軸中心節點，文化二路一段更被市場視為林口新一代中央商務區（CBD）。

▲文化二路大道金軸，伴隨AI重鎮「華亞科技園區」，打造台灣關鍵AI廊帶。

▲文化二路大道金軸，伴隨AI重鎮「華亞科技園區」，打造台灣關鍵AI廊帶。

文化二路商業、綠帶與交通條件齊備，形塑總部型商辦環境

在城市機能發展上，沿著文化二路一段，東森總部與晶華酒店旗下的晶英薈旅即將落成，周邊三井OUTLET 一、二期長期帶來穩定人潮與消費力，形塑完整的商務接待與國際交流條件。同時，國家檔案館座落於此，為區域注入國家級公共機構量能，使該地段同時具備產業、商業與公共服務的高度集中性。

文化二路一段亦是林口少數同時擁有大型綠帶環境的商業核心。林口運動公園與扶輪公園兩大綠帶環繞，合計超過9公頃的開放空間，形成低密度且可長期維持的城市景觀條件。對於重視企業形象、管理品質與高階人才工作體驗的企業而言，這樣的環境配置，已成為總部選址重要考量。

交通條件方面，文化二路一段可快速銜接機場捷運A9站與國道一號，形成人員往返台北市中心與桃園國際機場的高效率動線，對於具備國際業務往來需求的企業而言，具備實質營運優勢。

▲「福樺中央大樓」，位於林口核心，已吸引凱基證券、永豐金證券等金融機構進駐。

▲「福樺中央大樓」，位於林口核心，已吸引凱基證券、永豐金證券等金融機構進駐。

「福樺中央大樓」落位林口CBD核心，大師建築定義企業總部新基準

座落文化二路一段心臟位置的「福樺中央大樓」，正是為林口打造的新時代城市地標。該案為國際建築大師姚仁喜，操刀林口首座總部型頂級商辦，採用SS鋼骨結構，導入BRB制震系統，並經過加拿大RWDI 風洞測試，且取得黃金級綠建築標章，兼顧結構安全、長期耐用性與ESG永續趨勢，提供132至1070坪的彈性空間配置，回應企業不同成長階段的規模需求。

目前包括台積電供應鏈重要夥伴—無塵室大廠洋基工程率先設立據點，「凱基銀行」與「凱基證券」也宣布進駐。「永豐金證券」近期也傳出簽約進駐消息，同時仍有多家大型金控積極洽談。「福樺中央大樓」租金行情每坪約1,500至1,800元，反映企業對該區域作為總部與核心營運據點的高度認同。

結合AI產業與金融巨擘的雙軌優勢，「福樺中央大樓」逐步成為企業布局的重要節點。預期未來5至10年內，林口在產業、人文、綠帶等多元條件齊備下，整體發展將持續看好。位於林口核心商業圈的「福樺中央大樓」，正成為企業集團進駐、長期持有，創造資產價值的重要首選。

「福樺中央大樓」企劃行銷｜海悅機構－好漾廣告股份有限公司
建案官網：https://go.hiyes.tw/8mcn2j
 

