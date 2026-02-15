ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

寧願繞路也不想塞車？從計程車司機的賺錢邏輯　懂得計算「時間成本」

▲▼ 開車,車子。（圖／翻攝自pexels）

▲從司機繞路看「時間成本」，懂得精算，才不會讓無感勞動掏空口袋。（示意圖／翻攝自pexels）

作者：澳洲資深註冊會計師、美國註冊管理會計師 謝宗博

●精選書摘

有一次，我從上海虹橋機場搭計程車回家，司機問我想走高架道路還是平面道路（按：以下簡稱「高架」及「平面」）。我想了想，我家距離機場不遠，高架有點繞路，還是走平面吧。而司機說：「平面很容易塞車，高架雖然會繞路，但比較快。走平面估計是人民幣60元，如果走高架的話，你也一樣付給我60元就行，多的就算了。」為什麼司機寧願繞路，自己承擔多出來的油錢，也要走高架省點時間？多走路，少收錢，聽起來不是有點傻嗎？

聽到我的疑問，司機興致勃勃的跟我分享他的計算：「一天下來，扣除油錢和車子折舊，我能賺人民幣500元。以一天工作10個小時計算，我每小時能賺到人民幣50元，尖峰時間大概是80元，其他時段大概40元。對我來說，如果尖峰時間浪費1小時，我就少賺80元。你這一趟若走平面，時間要多半個小時，而走高架也就多出十幾元。所以，我寧願少收這些錢，也要省下這半個小時去載下一批客人，因為這半個小時我就可以賺回來40元。」

司機的這番話頓時讓我起了興趣，於是我向他打探：「您這邏輯太有道理了，聽起來上過MBA吧！您不會是哪個公司的高層，趁下班時間來體驗生活的吧？」

司機開心的笑了：「我可是連大學都沒上過呢。不過，我喜歡學知識，別人空閒都在看影片，我就看公眾號（按：指即時通訊軟體微信［Wechat］中，可供個人或商家對特定族群提供內容與互動的平臺）。這個計算時間成本的方法，我是從劉潤（按：中國知名商業諮詢顧問）的文章中看到的，就試著自己算。先是算自己每天的平均時間成本，後來我發現尖峰時間和平時不一樣，我就用小本子記自己一天下來不同時段的收入，時間一長就能摸索出規律。現在，基本上只要乘客一上車，我就能大概算出來怎麼走對我來說最划算。」

這就是知識的力量。據說，當地計程車司機的收入有高有低，普通的司機每個月能賺人民幣七、八千元，好一點的能超過人民幣一萬元，只有少數能達到人民幣兩、三萬元收入。為什麼同樣的地點、同樣工作10小時，司機的收入差距卻那麼大，從這個例子你或許多少能明白。

明白時間成本的概念，在關鍵時刻能做出果斷決策，從而提高自己的單位時間產出，收入自然也就提高了。

如何減少「時間貧困」的感受？

時間不夠用的感受，貫穿於我們的日常生活，這在心理學上被稱為「時間貧困」（time poverty）。現代人普遍需要在工作、維持家庭和養育子女上花費大量時間，個人可自由支配時間大大減少，低於一定閾值時，就可被界定為時間貧困。

一般而言，我們會將工作時間視為能量消耗，自由支配時間則視為能量恢復。當工作時間延長，自由支配時間縮短，就會加劇時間貧困的感受。因此，計算自己的時間成本，可以讓你把精力花費在更有回報、更有價值的事情上，從而給自己更多的自由支配時間。

時間成本，就是這段時間如果拿去做別的事，你可以獲得的收益。它是一種特殊形式的機會成本。懂得計算時間成本，可以幫助你做出到底是該「花時間做」還是「花錢買」的理性決策。

例如，在生活中，我們可以藉此判斷：該叫外送還是自己做飯？該自己打掃還是預約居家清潔服務？在工作中，我們也可以透過時間成本的測算，決定出差該坐飛機還是坐高鐵？新的工作進來，是該招聘一名新員工，還是把工作外包出去？

以下就來練習一下，在日常生活中的時間成本如何計算，以及如何用時間成本的邏輯說明決策。假設你的月薪是2萬元。一個月有21個工作日，每個工作日工作8小時，你每小時的時間成本，就是：2萬元÷21天÷8小時=120元。

那麼我們計算一下，每月多花2,000元房租，從離公司1小時路程的地方，搬到公司旁邊值不值得。你每天實際花2小時通勤，每天用在交通上的時間成本，就是120元×2小時=240元，一個月就是240元×21天=5,040元。多花2,000元搬到公司旁邊，可以節省5,040元的時間成本。所以，你應該搬。

唯一的問題在於，多出來的這2個小時，你可以用來做什麼？

反過來計算，住在偏遠地區省下來的2,000元，等於是每小時47.6元的時間成本。如果這些時間只是用來滑手機、看影片，那麼每小時滑手機的成本就是47.6元。但如果你能找到一份每小時收益超過47.6元的兼職工作，搬到公司附近、用省下來的時間打工，是不是就更划算了？或者說，你若能利用這2個小時學些知識，將來能為你創造出更大價值，這也是一件時間效益更高的事情。

《暗時間》這本書中寫道：如果你有一些錢，不知道該花在A還是花在B，你可以先不做決定，這沒問題，因為錢還是你的；但如果你有一些時間，不知道花在A還是花在B，就不能不做決定，因為時間過了就不是你的了。

對我們每個人來說，時間的流逝都是不可逆轉，流速也不可調整。因此，學會計算自己的時間成本，不僅讓自己的閒置時間不再白白流失，低時間成本的事項更可以直接花錢購買服務，挪出更多精力聚焦於高回報的事情上。雖然看起來是花了錢，實際上也是一種防止漏財的方式。

《你漏財了！用錢致富的底層邏輯》（圖／任性出版提供）

★本文經任性出版授權，摘自《你漏財了！用錢致富的底層邏輯：漏財≠很會花。從消費到投資，有錢人想的、做的跟你哪裡不一樣！》

關鍵字： 書摘花時間花錢時間成本漏財有錢人用錢致富

寧願繞路也不想塞車？從計程車司機的賺錢邏輯　懂得計算「時間成本」

