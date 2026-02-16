保險沒用到是浪費錢？從經濟學看「風險轉移」　守住安全邊際

▲保險沒用到該不該續保，常令保戶陷入兩難。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

作者：澳洲資深註冊會計師、美國註冊管理會計師 謝宗博

我們都希望規避風險，避免風險來襲時帶來的衝擊，減少要付出的代價。

根據經濟學上的風險控制理論，風險有以下4種處理方式：

一是風險規避。風險規避是投資主體有意識的放棄風險行為，完全避免特定的損失風險。這是最消極的風險處理方法，因為投資者在放棄風險行為的同時，往往也放棄了潛在的目標收益。在生活中，也可以理解為類似於「君子不立於危牆之下」的預防性措施，讓自己遠離風險。

二是損失控制。損失控制不是放棄風險，而是制定計畫和採取措施，以降低損失的可能性或減少實際損失。控制的階段包括事前、即時（事情進行中）和事後三個階段，事前控制的目的主要是為了降低損失的機率，即時和事後的控制主要是為了減少實際發生的損失。

三是風險轉移。透過契約，將讓渡人的風險轉移給受讓人承擔。風險轉移有時可大大降低經濟主體的風險程度。其主要形式一種為合約轉移，也就是透過簽訂合約，將部分或全部風險轉移給一個或多個其他參與者；另一種是保險轉移，是使用最為廣泛的風險轉移方式。

四是風險自留，即風險承擔。也就是說，如果損失發生，經濟主體將以當時可利用的任何資金支付。一般而言，低損失的風險可以選擇這種方式承擔。

對於我們來說，除了做好風險規避減少風險發生之外，對於那些無法迴避的風險，就要透過風險控制，以確保其降低到我們的安全邊際（margin of safety）之內。

因為投資是不確定性的遊戲，任何時候我們都不可能有100％的把握，確定自己投入的全部籌碼能獲勝。承認投資的不確定性、隨機性，就要為錯誤留餘地。在牛市中手上留有適度現金，看似是效率低，但其實持有足夠的現金可以讓你更加從容，面對可能的大幅回撤時能更加淡定。

買保險，就是轉移風險

安全邊際代表的是我們所能承受的最大損失。比方說，投資時能承受多大比例的虧損？生病時能拿出多少錢來治療？

在安全邊際之內，我們可以承擔風險以獲取更大的收益。但在安全邊際之外，特別是面對會影響我們的生活、可能需要超出我們能力的金錢彌補的風險，最有效的辦法就是風險轉移，以減少風險來臨時的衝擊。

例如，當我們遭遇突發事件，導致人身傷害或重大疾病時，應該怎麼辦？

對富裕家庭而言，即使是最嚴重的疾病，所需的醫療費用也可以輕鬆應對，這對他們來說就不是風險。例如前澳門首富、「賭王」何鴻燊，2009年7月跌倒住院，後續又傳出中風、腎衰竭等狀況。他常年在香港養和醫院治療，至2020年去世共計十多年間，花費了15億港元（約新臺幣57億元）的天價醫療費用。這筆資金對何家來說只是九牛一毛，算不上什麼損失，但對於我們普通家庭來說呢？

藉由購買醫療和意外保險，讓自己在遭受人身傷害、有醫療需求之時，能有足夠的金錢得到救治機會和生活品質的保障，這就是一種規避風險衝擊的方式。

很多人跟我說，每年保險都繳那麼多錢，但從來沒用過，錢都白白流走了，多浪費啊，這難道不是漏財嗎？

不！這不是漏財，而是我們規避風險的意義所在。如果我們有何家的身家，購買保險自然只是為保險公司「慷慨解囊」。但由於我們普通人無力承受家人生了大病的醫療支出，哪怕需要付出一些代價，正如有些人所說被保險公司「割韭菜」，我們也應該有所防範。

以我而言，每次我收到保險公司繳納隔年醫療險保費的通知單時，也會心疼過去一年的錢又白繳了。但是，白繳這筆錢證明了厄運沒有降臨，不也是好事嗎？ 同時，每次付完保險費，我就能對將來保持心安，因為哪怕厄運降臨，我也做好了充分準備，不會因此而產生無法挽回、無力承擔的影響。

再者，保險業者收取的利潤真的是「割韭菜」嗎？其實，高收益來自承擔的高風險。保險公司替我們承擔了厄運發生的影響，等於是我們將厄運發生的風險轉移出去，它因此收取一定的利潤，不也是應該的嗎？



