長期投資要抱多久？　股市達人：評估離場時機取決於買進「故事」

作者：複眼經濟塾代表董事兼塾長 渡部清二

長期買進要多「長」？

股票投資可分為短期投資和長期投資。

首先，請記住一項鐵則：長期買進也是股票投資的基本。相信任誰多多少少都有貪念或欲望。這世上確實存在億萬富翁，其中有人只花幾個月至幾年，就將資產翻了數百倍。某些人會羨慕他們，我也可以理解。

然而，可惜的是，像這樣迅速累積龐大資產，往往缺乏「再現性」。原因在於股市就像活生生的生命體一樣，不斷變化。

舉例來說，請回想一下2019年，新冠疫情爆發之前的情況。當時有人預測到新冠疫情會帶來的混亂，或股市將出現劇烈的變化嗎？在新冠疫情以前靠短期投資獲利的人，在疫情期間甚至是疫情結束後，則難以用相同方法再賺到錢。

換句話說，短期投資的成功，往往是剛好在對的時機奏效。就算學到投資方法，也沒有人能掌握時機。因此，我始終強調：長期投資也是股票投資的基本。

「長期」沒有明確的定義

那麼，長期投資的「長期」，指的是多長的期間？其實，這段時間沒有明確的定義。我持有的股票中，有些持有長達10年以上，有些則是持有3個月內就賣出。

不必非得持有股票3至5年，說得極端一點，假如1個月後股價急劇上漲，想獲利了結，那當然也可以賣出。

應該多久檢視一次持有的個股？

雖然長期投資是基本原則，但應該多久檢視一次持有的個股才算適當？相信很多人會擔心，在忙於工作、育兒、家務的同時，能否兼顧投資股票。

在此，我想再次提起彼得．林區。彼得．林區是美國具代表性的投資家，被譽為「10倍股獵人鼻祖」。他從1977年起，任職於富達投資公司（Fidelity）達13年，管理旗下「麥哲倫基金」（Magellan Fund），讓其基金淨值成長了將近28倍，成為傳奇的基金經理人。

這位投資家創造如此驚人的成績，那他是否時時刻刻盯著股市，總是在腦中思考投資的事？答案是「不」。彼得．林區曾提到，他通常每2到3個月會檢視一次持股狀況。

當然，假如你有興趣，頻繁查看股價也沒關係，這本身不是什麼壞事。不過，許多讀者可能須投入大量時間在工作、育兒或家務上，想在忙碌中擠出時間來關注股票，並不太容易，而且如果太過在意，也會影響到工作與生活。

每3個月檢查一次的頻率，非常合理。後面會提到，我認為股票投資的必備工具就是《四季報》，而它正是每3個月發行一次，且企業的每季財報也是每3個月公布一次。只要根據時機，每3個月查看一次財報和《四季報》，其他時間無論是專心工作、好好陪伴孩子，甚至整天睡覺也沒關係。

賣出時機取決於故事

接著我想說明，關於賣出股票的時機。彼得．林區曾提過這個概念：當原先預期的情勢轉變，就是該賣出的時機。這是什麼意思？

很多人會認為「股價上漲就賣出、下跌就買進」，但對我或彼得．林區來說，就樣的想法並不正確。前面我談到投資風格，我認為每個人應該根據自己的投資風格，描繪出「股票會如何成長」的故事。而賣出的時機，就是故事不再成立、預期發展變調的時候。

舉例來說，若你是因為想領到股東優待而投資某檔股票，當公司宣布取消優待制度時，就代表當初的投資理由已不成立。像是有不少人為了股東優待，而買進東方樂園的股票，假如有一天東方樂園取消股東優待制度，對許多股東來說，故事就變調了，屆時就是賣出的時機。而隨著大量股東賣出，股價也可能因此下跌。

我提過自己特別關注表示燈這家企業。我對此描繪的故事是：「如果車站或商業設施內的導引看板改為數位看板，並在上面投放廣告，業績不就會成長？」然而，若其他業者推出比它更優秀的導引系統，這家公司原本的市場獨占地位可能就會動搖，投資故事無法如預期發展。

從這個角度來看，重點在於描繪了什麼樣的故事，以及是否牢記內容。這個故事是否仍在延續？若沒有，那發生了什麼事？為了掌握這些變化，建議你善用每3個月出版一次的《四季報》，以及企業每季公布的財報資訊，定期檢視與追蹤。

