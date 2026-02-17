ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

切換投資腦看物價！從「漲價仍吸客」現象　找出具競爭力標的

▲選到金幣四的你，對經濟和物價議題非常關心，對不斷上升的物價感到敏感。也促使你在日常消費上做出了一些改變。有時可能會因一時衝動而購買小物品，因此要學會克制消費。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲當漲價也不影響購買意願，可以作為篩選優質投資標的的線索之一。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

作者：複眼經濟塾代表董事兼塾長 渡部清二

●精選書摘

商品價格調漲，照樣吸引人潮
我先介紹一個簡單的觀察方法。首先，請觀察你身邊有哪些人潮聚集的地方、大家都在買什麼東西。但要注意，不是只要人多就值得關注。人多≠必定有投資價值，接下來我們要學的是如何分辨這之間的差異。

最近，人事成本、原物料和電費等各種費用都在上漲，關於漲價的新聞頻頻傳入耳裡。而我們正好可以利用這個趨勢，著眼於即使漲價了，仍能吸引人潮的商品或店家。

本章的目標，是幫助你將通縮腦轉換為投資腦。而要做到這一點，首先須掌握「營收」的概念。所謂的營收，可用一個簡單的公式表示：

營收＝銷售數量×單價

舉個例子來說，假設一個漢堡售價100日圓，一共賣出300個。這樣一來，銷售數量300個×單價100元，營收就是3萬日圓。

但如果由於原料成本上漲，漢堡單價調漲到150日圓，導致顧客變少，銷量下降至100個，於是100個×單價150元，營收就變成1萬5,000日圓，比原來少了一半。

不過，世上有些東西即使漲價，仍能吸引到許多人，其中一個例子就是東京迪士尼樂園。2023年10月，東京迪士尼將成人一日券（一日護照）的價格調漲到最高1萬900日圓。1983年開幕時的票價是3,900日圓，也就是說，40年來票價成長了將近2.8倍。

但儘管多次漲價，排除新冠疫情期間，東京迪士尼樂園的入園人數仍呈現穩定成長。這正是關鍵所在。

如果只是入園人數（也就是銷售數量）增加，那營收成長只是穩定上升；但當票價（也就是單價）也同步提高時，營收就會加速成長。當一家企業擁有如此強大的營收成長潛力，自然會讓人期待未來的表現，進而推升其股價。

順帶一提，經營東京迪士尼樂園的東方樂園其營收來源，不僅限於門票收入，他們還經營包含飯店、商業設施在內的整個東京迪士尼度假區，以及單軌列車等多項業務。

2024年6月，東京迪士尼海洋（東京迪士尼樂園之外，東京迪士尼度假區的另一個主要遊樂設施）開設了全新園區，主題涵蓋《冰雪奇緣》（Frozen）、《魔髮奇緣》（Tangled）、《小飛俠彼得潘》（Peter Pan）等多部人氣電影。新園區開幕後吸引大批遊客到訪，也帶動飯店與商場的營收同步成長。

2024年夏季號的《四季報》中，東方樂園被標註為「獲利連創新高」的企業，評論更指出：「來客人數大幅增加，客單價也同步上升。」

價格調漲是大漲的訊號
此外，同樣的現象也出現在我們熟悉的速食連鎖店，例如麥當勞與肯德基（KFC）。儘管店家調漲了價格，但由於顧客持續上門，整體營收仍呈現上升趨勢。

以日本麥當勞為例，熱門漢堡產品「大麥克」的價格自2020年的390日圓，歷經多次調漲後，在2024年1月已來到480日圓，在市中心的門市甚至高達530日圓。4年間漲幅達23％，市中心的門市則是36％。

然而，從《四季報》的評論中可以看出，日本麥當勞的業績表現相當亮眼。2024年夏季號的《四季報》提到，該企業店鋪數維持穩定（上期淨增加15間）。且透過多次漲價提升客單價，並藉由推出限定商品和強化促銷，增加顧客數量。
該企業既有店面營運表現穩健，儘管因薪資上漲使人事費用提高、裝修支出增加，仍創下歷年最高淨利。

即使價格上漲仍吸引顧客的例子，不僅限於上市公司。第一章中提到的高級餐廳也是如此，即使價格偏高，依然不乏客人上門。

你應該經常看到物價上漲的新聞，而在你對此感到沮喪之前，不妨思考：「這或許是個投資的機會？」、「是否即使漲價，消費者仍還願意上門？」試著用更樂觀的角度看待。

《差不多開始投資了》（圖／任性出版提供）

★本文經任性出版授權，摘自《差不多開始投資了：明明想開始，遲遲沒行動？28年資歷的股市達人，打破你「不懂」、「怕虧」、「沒時間」心魔，掌握便宜價，從食衣住行找飆股。》

切換投資腦看物價！從「漲價仍吸客」現象　找出具競爭力標的

