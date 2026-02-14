ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

為什麼我家沒變有錢人？韓國暢銷榜作家點出三個致富條件

▲▼上班,老闆,業務,公事,談判,西裝,領帶。（圖／pixabay）

▲致富不是靠運氣，而是能真正抓住機會且願意付諸行動。（示意圖／pixabay）

作者：韓國書店綜合暢銷書排行榜第一名作家 鄭善容

●精選書摘

兒子有天突然問：「為什麼我們家沒能成為有錢人呢？」聽完後我也開始好奇，我們家的富貴命運是由什麼決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前三星集團董事長李健熙去世後，報紙上都是三星家族的故事。《中央日報》刊登了一篇報導：「李健熙傾注心血的相機、手錶、音響事業受挫，卻成為超一流三星的基石。」這篇報導跟著李氏家族的足跡追溯三星的歷史，我看完後決定記錄我們家族的歷史。

為了督促兒子學經濟，我開始整理我們家的經濟歷史。雖然不像三星是對國家產生影響的有錢家族，不過這是對我跟孩子產生巨大影響的家族紀錄。

從我開始，追溯到祖父的年代。兒子出生於2000年代、我出生在1960年代、父親出生於1940年代，而祖父則出生在1910年代。現在，我要說一個自祖父起，一直到我這一代，「未曾實踐的富翁家族之夢」。

我們家族三代人生活的二十世紀，是人類史上發生最大變革的時代。在韓國歷史上，這段時期財富流動最活躍。目前韓國富翁都抓住了二十世紀財富流動黃金期帶來的機會。以世界的角度來看，財富趨勢在二十世紀的波動也是最大的。

既然生活在二十世紀的百年黃金時期，為何我家沒人成為富翁呢？

如果將財富機會以10年為單位切割開來，就可以發現起點不一樣，所以機會並非公平。但站在百年的宏觀視角來看，財富的起點卻很相似。我們家三代和跨國企業現代集團家族三代的起點相似，在跨越三代的百年歷史中，取得的條件和機會都很公平。

建立現代家族的鄭周永，在仁川碼頭做苦力起家，一開始過得極其寒酸；建立樂天家族的辛格浩，用相當於現在的二十多萬韓元資金，隻身一人渡過大韓海峽。

據說，神會給予人三次機會。我們家在這100年內也曾有過三次機會，卻錯過，最終沒能成為富有人家。我想要寫下這100年來的失敗紀錄，希望兒子能從中得到教訓，並以此為基礎，實現富翁家族夢想。

我們需要再次認知到，社會出現劇變時，財富會開始流動，而富豪家族就是在該時期創造財富的人。韓國在二十世紀中，最大的劇變發生在1950年前後，之後在1970年、1990年也發生過。重要的是，我們要了解劇變出現時，究竟是什麼讓富豪家族抓住機會。

在劇變時期發財的家族具備三個條件：財富的流動時間、財富的流動地點（錢會出現在哪裡）、流動能力（指具備追蹤、掌握財富流向的能力，如對產業趨勢、現實變化等敏銳度）。我以鄭周永為例來說明。

首先是流動時間。我們無法控制自己什麼時候出生，只能靠命運決定。

鄭周永出生於1915年。到了1950年，他已35歲。由於他正處社會出現劇變時期，所以他天生擁有了財富時間。

接著是流動場所。鄭周永出生在一個名為「牙山村」的窮鄉僻壤。小學畢業後，他一直幫父母務農。如果當時他選擇繼續務農，就沒有現在的現代家族了。後來他連夜逃到大都市。就這樣從1950年代開始，便身處於財富的流動場所。

當時的產業形態正快速從農業經濟轉向工業經濟，所以錢不在農村，而是在城市。財富大部分是以城市生活為基礎產生。尤其，從1950年起，大富豪多半出現在首都首爾。當時，鄭周永正好待在那裡。

最後是流動能力。鄭周永在1950年代（財富的流動時間），身處首都（流動場所），透過挑戰，累積許多失敗，親身體驗財富的流動能力。簡單來說，有錢人的經驗累積在他的身上。

他常問：「你嘗試過嗎？」對於大學畢業後，只靠頭腦工作的人來說，他的話有如當頭棒喝。因為這是用他年輕時起，在城市角落裡流下的汗水和眼淚，交織而成的一句話。

據說，他一開始在仁川碼頭旁做苦力，後來在首爾的麥芽糖工廠等產業中做雜工。他就這樣擁有了財富的力量。別人都在談論他的京釜高速公路建設、造船廠建設等豐富的成功經驗，不過我想用「從城市裡的各種雜工中，獲得肌肉」來形容他的成功。

「你嘗試過嗎？」不管什麼事，如果不去嘗試，便無法知道其中的原理。甚至可以說，透過真正實踐，會發現沒什麼事是做不到的。任何人都天生擁有可以做到的基本資質。我直到五十多歲才領悟這個道理。不過，鄭周永是從年輕時開始，一輩子都抱著這種心態活著的人。

他擁有的財富流動能力，就是以經驗為基礎的實事求是精神。

《學會當個有錢人》（圖／大是文化提供）

★本文經大是文化授權，摘自《學會當個有錢人：上班25年的爸爸最想告訴兒子的事：努力工作頂多不窮。致富，得學會鷹眼、蛇腦、狗鼻思維。》

關鍵字： 書摘財富有錢人現代集團鄭周永韓國企業家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【滿腔怒火與委屈】國中割頸命案定讞！　被害者楊爸：法官是加害者幫兇

推薦閱讀

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

2026-02-13 06:00
為什麼我家沒變有錢人？韓國暢銷榜作家點出三個致富條件

為什麼我家沒變有錢人？韓國暢銷榜作家點出三個致富條件

兒子有天突然問：「為什麼我們家沒能成為有錢人呢？」聽完後我也開始好奇，我們家的富貴命運是由什麼決定。

2026-02-14 10:28
台股飆漲財富效應！　彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

台股飆漲財富效應！　彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

根據《彭博》報導，多重利好因素帶動台灣經濟持續成長，台灣央行有更多空間觀望通膨及房價走勢，經濟學家認為台灣央行在今年沒有降息急迫性，但對後續利率走勢出現分歧，升息選項浮上台面，關鍵之一在於股市上漲財富效應是否會使民間消費回溫並推升通膨突破央行舒適圈。

2026-02-14 10:21
40、50歲才開始投資來得及嗎？　日房產達人點出「理財囤積症」

40、50歲才開始投資來得及嗎？　日房產達人點出「理財囤積症」

看著身邊朋友靠著台股或ETF往財富自由邁進，不少存款族到了40、50 歲才驚覺：「現在才開始準備退休金，是否早已錯過時機？」日本一位擁有10億日圓資產、年租金收入4000萬日圓的房地產投資者，直言這個問題本身毫無意義，只是若持續維持現狀，老後資金不足的風險將成為必然，甚至以犀利觀點指出：「只會存錢的人，和住在垃圾屋裡的人沒有兩樣」。

2026-02-14 10:13
富蘭克林坦伯頓與幣安推進策略性合作　推出機構級場外抵押品計畫

富蘭克林坦伯頓與幣安推進策略性合作　推出機構級場外抵押品計畫

全球投資領導機構富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）與全球交易量及用戶數領先的加密貨幣交易所幣安（Binance），近日共同宣布推出全新的機構級場外抵押品計畫（Institutional Off-Exchange Collateral Program），進一步提升數位市場的安全性與資本效率。

2026-02-14 07:00
農曆春節期間　券商複委託下單投資全球不中斷

農曆春節期間　券商複委託下單投資全球不中斷

回顧去（2025）年，國人透過複委託投資海外，全年複委託新增戶數112萬戶、總戶數達701萬戶，總成交金額年增37%，達10.8兆元，台股自2月11日起封關休市長達十一天；然而，全球市場並未同步放假，近期美股科技股波動加劇，國際市場不確定性升高，投資人在年假期間，仍可利用券商複委託交易，參與海外市場投資。

2026-02-14 06:05
集邦預計HBM4驗證將於第二季完成　三大原廠供應輝達格局有望成形

集邦預計HBM4驗證將於第二季完成　三大原廠供應輝達格局有望成形

根據TrendForce最新HBM產業研究，隨著AI基礎建設擴張，對應的GPU需求也不斷成長，預期NVIDIA Rubin平台量產後，將可望帶動HBM4需求。目前三大記憶體原廠的HBM4驗證程序已進展至尾聲，預計於2026年第二季陸續完成。其中，Samsung憑藉最佳的產品穩定性，預期將率先通過驗證，SK hynix、Micron隨後跟上，可望形成三大廠供應NVIDIA HBM4的格局。

2026-02-14 06:00
一表看12家金控獲利　國泰金1月EPS 0.99元居首位

一表看12家金控獲利　國泰金1月EPS 0.99元居首位

13家金控除了台新新光（2887）之外，其餘12家獲利全數出爐，為壽險業接軌IFRS 17後首次公布自結數，國泰金（2882）一月稅後淨利達146.1億元，EPS 0.99元，超車富邦金（2881），居金控獲利之首，富邦金一月稅後淨利101.2億元，EPS 0.72元。

2026-02-13 22:48
快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

新台幣新鈔圖案票選結果出爐！央行今（13）日指出，近期辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，已在今日傍晚5點順利完成。累積總投票數達19萬2959人次，充分展現國人對新版鈔券之高度期待與參與熱忱。其中以「島嶼生態」得票率16.88%最高，另保育動物之美得票率亦達12.19%，是「唯二」得票率超過1成以上的主題。

2026-02-13 18:55
多頭不回！萬馬奔騰5大好產業　鎖定AI、衛星、軍工標的

多頭不回！萬馬奔騰5大好產業　鎖定AI、衛星、軍工標的

即將迎來春節長假，只要國際股市未連續大跌，開紅盤後將陸續召開董事會確定股息配發，台股低檔三萬點支撐力道仍強；以台積電為主軸的AI供應鏈，以及外資高喊產業進入超級循環的記憶體、PCB、ABF，外加低軌衛星及軍工族群都是被關注標的。

2026-02-13 18:52

讀者迴響

熱門新聞

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

10連碰太狂！中和彩券行一次中7注百萬

美國車0關稅　專業車評算出省80萬

比0050狂！不敗教主曝「買這檔股票」賺更多

快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐　2類主題得票率超過1成

即／大樂透1.4億獎號出爐！加碼百萬紅包等你來搶

力積電51萬股民注意！4／10股東會　紀念品「統一超商100元商品卡」

快訊／威力彩13.5億2注買法曝光　各花100元中獎

時代的眼淚！　Sony「20年傳奇商品」宣布停產

麻吉大哥過去20天存1億元玩幣「幾乎全虧光」

一表看12家金控獲利　國泰金1月EPS 0.99元居首位

獨／救命錢卡銀行領不出　合庫存戶「病危通知單」曝光

一表看7家金控獲利表現　元大金1月EPS 0.48元暫居首位

應材非法賣晶片給中芯　重罰80億天價

專家預言「2330台積電」到2300元！　時間點曝光

LINE Pay Money上線成績單首曝光　強壓一卡通帳戶金額、交易腰斬

春節9天連假明起跑！　ATM領錢 5大注意事項一次看

頭獎連4摃！大樂透下期衝1.8億

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366