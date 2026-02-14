為什麼我家沒變有錢人？韓國暢銷榜作家點出三個致富條件

▲致富不是靠運氣，而是能真正抓住機會且願意付諸行動。（示意圖／pixabay）

作者：韓國書店綜合暢銷書排行榜第一名作家 鄭善容

●精選書摘

兒子有天突然問：「為什麼我們家沒能成為有錢人呢？」聽完後我也開始好奇，我們家的富貴命運是由什麼決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前三星集團董事長李健熙去世後，報紙上都是三星家族的故事。《中央日報》刊登了一篇報導：「李健熙傾注心血的相機、手錶、音響事業受挫，卻成為超一流三星的基石。」這篇報導跟著李氏家族的足跡追溯三星的歷史，我看完後決定記錄我們家族的歷史。

為了督促兒子學經濟，我開始整理我們家的經濟歷史。雖然不像三星是對國家產生影響的有錢家族，不過這是對我跟孩子產生巨大影響的家族紀錄。

從我開始，追溯到祖父的年代。兒子出生於2000年代、我出生在1960年代、父親出生於1940年代，而祖父則出生在1910年代。現在，我要說一個自祖父起，一直到我這一代，「未曾實踐的富翁家族之夢」。

我們家族三代人生活的二十世紀，是人類史上發生最大變革的時代。在韓國歷史上，這段時期財富流動最活躍。目前韓國富翁都抓住了二十世紀財富流動黃金期帶來的機會。以世界的角度來看，財富趨勢在二十世紀的波動也是最大的。

既然生活在二十世紀的百年黃金時期，為何我家沒人成為富翁呢？

如果將財富機會以10年為單位切割開來，就可以發現起點不一樣，所以機會並非公平。但站在百年的宏觀視角來看，財富的起點卻很相似。我們家三代和跨國企業現代集團家族三代的起點相似，在跨越三代的百年歷史中，取得的條件和機會都很公平。

建立現代家族的鄭周永，在仁川碼頭做苦力起家，一開始過得極其寒酸；建立樂天家族的辛格浩，用相當於現在的二十多萬韓元資金，隻身一人渡過大韓海峽。

據說，神會給予人三次機會。我們家在這100年內也曾有過三次機會，卻錯過，最終沒能成為富有人家。我想要寫下這100年來的失敗紀錄，希望兒子能從中得到教訓，並以此為基礎，實現富翁家族夢想。

我們需要再次認知到，社會出現劇變時，財富會開始流動，而富豪家族就是在該時期創造財富的人。韓國在二十世紀中，最大的劇變發生在1950年前後，之後在1970年、1990年也發生過。重要的是，我們要了解劇變出現時，究竟是什麼讓富豪家族抓住機會。

在劇變時期發財的家族具備三個條件：財富的流動時間、財富的流動地點（錢會出現在哪裡）、流動能力（指具備追蹤、掌握財富流向的能力，如對產業趨勢、現實變化等敏銳度）。我以鄭周永為例來說明。

首先是流動時間。我們無法控制自己什麼時候出生，只能靠命運決定。

鄭周永出生於1915年。到了1950年，他已35歲。由於他正處社會出現劇變時期，所以他天生擁有了財富時間。

接著是流動場所。鄭周永出生在一個名為「牙山村」的窮鄉僻壤。小學畢業後，他一直幫父母務農。如果當時他選擇繼續務農，就沒有現在的現代家族了。後來他連夜逃到大都市。就這樣從1950年代開始，便身處於財富的流動場所。

當時的產業形態正快速從農業經濟轉向工業經濟，所以錢不在農村，而是在城市。財富大部分是以城市生活為基礎產生。尤其，從1950年起，大富豪多半出現在首都首爾。當時，鄭周永正好待在那裡。

最後是流動能力。鄭周永在1950年代（財富的流動時間），身處首都（流動場所），透過挑戰，累積許多失敗，親身體驗財富的流動能力。簡單來說，有錢人的經驗累積在他的身上。

他常問：「你嘗試過嗎？」對於大學畢業後，只靠頭腦工作的人來說，他的話有如當頭棒喝。因為這是用他年輕時起，在城市角落裡流下的汗水和眼淚，交織而成的一句話。

據說，他一開始在仁川碼頭旁做苦力，後來在首爾的麥芽糖工廠等產業中做雜工。他就這樣擁有了財富的力量。別人都在談論他的京釜高速公路建設、造船廠建設等豐富的成功經驗，不過我想用「從城市裡的各種雜工中，獲得肌肉」來形容他的成功。

「你嘗試過嗎？」不管什麼事，如果不去嘗試，便無法知道其中的原理。甚至可以說，透過真正實踐，會發現沒什麼事是做不到的。任何人都天生擁有可以做到的基本資質。我直到五十多歲才領悟這個道理。不過，鄭周永是從年輕時開始，一輩子都抱著這種心態活著的人。

他擁有的財富流動能力，就是以經驗為基礎的實事求是精神。

★本文經大是文化授權，摘自《學會當個有錢人：上班25年的爸爸最想告訴兒子的事：努力工作頂多不窮。致富，得學會鷹眼、蛇腦、狗鼻思維。》