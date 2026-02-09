台積電董事會本周登場 市場聚焦4大亮點

晶圓代工龍頭台積電（2330）本週將召開董事會，市場高度關注多項關鍵議題。外界普遍預期，董事會除傳出首度移師日本召開外，例行審議財務與人事案、熊本廠先進製程布局、股利政策走向，以及今年資本支出調整，皆將成為投資人聚焦重點。

封關倒數計時 一表看今年台股主被動ETF績效前10強

根據CMoney統計，今年1月以來台股被動ETF表現搶眼，績效表現最好的前10名，國內6檔半導體相關ETF全數進榜，前5強中，表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF(00904)，今年以來含息報酬達18.02%，兆豐台灣晶圓製造(00913)、台新臺灣IC設計(00947)兩檔，也分別上漲17.61%、16.98%，排名第二、第三名，至於第四、五名是中信關鍵半導體(00891)、野村臺灣新科技50(00935)，今年以來的漲幅，分別都有逾15%以上的績效表現。

德翔啟動接班 新任副董陳劭翔：零負債讓公司有最強底氣迎接挑戰

德翔海運(02510.HK)昨(7)晚在萬豪酒店舉辦尾牙，晚宴開出雙主桌，由董事長陳德勝與去年新升任的副董事長陳劭翔共同擔任主人，開場致詞首次由陳劭翔擔綱，他表示早年陳董事長(他的父親)告訴他海運是穩定的生意，但是今天破壞與波動已成為市場新常態，公司擁有的零負債財務結構，在面對未來的市場波動時，有最強的底氣來迎接挑戰。

2026春節換新鈔今起跑！ 9大QA懶人包一次看懂

農曆春節將近，想換新鈔包紅包卻怕撲空？別擔心！央行已公布今年（115年）換新鈔資訊，全台共455家據點支援兌換，今（9）日正式起跑，從哪裡換、怎麼換《ETtoday》一次整理：

同事整天耍廢「年終竟有6.2個月」！她領5個月怒：報告都我寫的

農曆春節將至，全台各公司陸續發放年終獎金，就有網友表示，年終獎金領到5.8個月，看似不差但卻非常不滿意，隔壁部門的同事，每天都在打混摸魚，年終居然領了6.2個月，對公司發放獎金的制度憤怒，認為付出與回報不成比例，決定之後要跳槽，貼文掀起熱議。

連明輪今日加入地中海航線 將全程使用LNG、減碳20-25%

陽明海運首艘LNG雙燃料貨櫃船「連明輪」本月4日交船，今(8)日正式投入亞洲-地中海的MD2航線，陽明董事長蔡豐明表示，船隻在新加坡加注LNG後，未來將全程使用LNG，估計可以減碳20-25%，大幅壓低需要在歐盟繳交的碳稅。

記憶體股華邦電、面板龍頭友達同日拼場 台股封關前後法說一次看

台股將在本周三（2月11日）封關，依證交所公告，本周仍有友達（2409）、華邦電（2344）等5檔搶在封關前法說，另外權值股台達電（2308）等5檔將在農曆春節後接棒法說，讓有意抱股過年的投資人多一個參考。

台股主動式ETF新兵+1 摩根台灣鑫收益申報生效

台股主動式ETF市場持續升溫。金管會6日公告2檔新商品申報生效，其中由摩根投信募集的「摩根台灣鑫收益主動式ETF」，募集地與投資地皆為國內，為摩根投信首檔國內型主動式ETF，由國泰世華銀行擔任保管機構，最低募集門檻為3億元，募資金額則「無上限」，再為台股帶來新活水。

加油注意！明起汽油降0.2元 柴油漲0.3元

台灣中油公司自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

少年股神翻車？台股一日震盪700點 「違約交割」突爆今年新高

受到美股暴跌拖累，台股6日一度大跌600點，盤中台積電帶領大盤反攻，終場台股僅小跌18.35點，收31782.92點。由於震盪達700點，根據證交所最新統計，6日集中市場違約交割申報金額，「買進、賣出合計總金額」為9204.85萬元；「買進賣出相抵後金額」也高達1737.01萬元，雙雙創下今年以來單日新高。