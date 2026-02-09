2026春節換新鈔今起跑！　9大QA懶人包一次看懂

▲台銀過年新鈔兌換今日起跑。（圖／記者周宸亘攝）
記者陳瑩欣／台北報導
農曆春節將近，想換新鈔包紅包卻怕撲空？別擔心！央行已公布今年（115年）換新鈔資訊，全台共455家據點支援兌換，今（9）日正式起跑。
從哪裡換、怎麼換《ETtoday》一次整理：
Q1：什麼時候可以換新鈔？
2月9日（周一）到2月13日（周五），共5個營業日。
Q2：哪裡可以換？
全台8大金融機構指定455家分行（含郵局）可換新鈔：
台灣銀行
台灣土地銀行
合作金庫銀行
第一銀行
華南銀行
彰化銀行
台灣中小企業銀行
中華郵政
372家銀行分行＋83家郵局（含24都會區郵局＋59偏遠郵局）
Q3：怎麼找到附近的兌換地點？
1、上央行官網、臉書或APP
2、查「新鈔兌換地點一覽表」（https://reurl.cc/W8aYDO）
3、點開Google地圖連結或掃QR Code，用手機快速導航！
Q4：每天能換多少？有限制嗎？
每人兌換100張壹佰元新鈔為上限
其他面額（如200元等）視現場供應量，酌量提供
Q5：需要提前預約嗎？
不需預約，臨櫃排隊即可
建議避開熱門時段，提早前往兌換
Q6：如果一間兌完怎麼辦？
每家分行每日新鈔供應有限，換不到可改到鄰近據點試試！
Q7：可以不換新鈔嗎？用舊鈔行不行？
當然可以！央行呼籲支持環保，用乾淨舊鈔也能傳心意
綠色金融人人做起！
Q8：想包數位紅包怎麼辦？
央行鼓勵大家使用手機門號轉帳發數位紅包
省時不排隊、免現金接觸、還能幫助推動數位轉型！
Q9：如有疑問怎麼辦？
可洽央行客服：（02）2357-1945
