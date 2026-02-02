買賣房屋前先看這張圖！永慶房屋揭露房市投機炒作警訊



房市短期交易潛藏投機炒作風險，可能導致消費者賤賣或買貴，是消費者購售屋時最大的財務風險。為了幫助消費者掌握房市的短期交易現象，永慶房屋持續運用科技，透過AI、大數據推出「一年內成交再上市地圖」及「短期轉售成交地圖」，即時揭露可能的短期交易熱點，提醒買方、賣方謹慎房市短期交易的現象，避免遭到坑騙。

房市「低買高賣」的投機炒作 是消費者最大的財務風險之一

房市交易秩序雖然日益健全，但房市短期交易背後的投機炒作行為仍不容忽視。永慶房屋業管部協理陳賜傑示警，部分投機客與不良房仲聯手操作低買高賣，快速轉手牟利，讓購屋與售屋民眾可能陷入「遭到高買低賣坑騙」的風險。

「消費者若未察覺其中風險，可能花高價買入房屋；屋主若被誤導，也可能以低於市價賣出。」陳賜傑指出，消費者若不幸遇到類似狀況，是房屋買賣過程中最大的財務風險之一。

為提升市場透明度，永慶房屋運用科技房仲優勢，結合政府實價登錄與上市物件資料，透過大數據分析打造「短期轉售成交地圖」及「一年內再上市地圖」。這些工具能清楚揭示房市短期交易數量與價差，幫助消費者在購售屋前掌握市場動態，避開潛在投機陷阱。

不管買屋還是賣屋 先上這網站查一查

消費者現在只要上「永慶房仲網」與「永慶快搜app」，點選「售屋房價即時算」科技工具，就能查詢區域內的「短期轉售成交地圖」。購屋族再進行物件搜尋時，物件頁面中亦提供區域內「一年內成交再上市地圖」服務，讓消費者一「指」就能掌握特定區域地房市短期交易狀況！陳賜傑提醒，消費者除了關注價格，也應留意房屋的再交易紀錄與短期轉手情形，避免遭到坑騙。

除了讓消費者掌握短期交易狀況，「永慶房仲網」與「永慶快搜app」的行情查詢服務，還擁有最快速、最貼心、更簡單、更透明的特點。陳賜傑協理分享，利用科技讓消費者即時且方便取得，並且更容易判別行情資訊，是永慶身為科技房仲最重要的課題之一，有別於政府版實價登錄往往會有1至3個月的揭露時間差，但永慶在交屋隔天就迅速揭露行情，讓消費者以最快速的時間取得正確的行情。

陳賜傑表示，永慶房屋身為台灣房仲第一品牌與科技房仲。我們期望透過科技帶動產業轉型，帶來查詢方便、安心易懂的服務與資訊價值。

