去年捷運中和新蘆線進出站統計「松江南京奪橘線通勤王」　中和段4站點名列前十

▲▼捷運,房市,中和新蘆線,旅運量,房價趨勢,交易熱點,,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶統計中和新蘆線沿站房市表現，其中景安站2025年交易量高達244戶居冠。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

台北捷運中和新蘆線行經雙北地區多個核心與人口密集行政區，成為許多購屋族優先尋覓購屋處的捷運線路。永慶房產集團統計2025年全年中和新蘆線各個站點進出站旅運量以及周邊住宅交易情形，其中松江南京站、忠孝新生站、頂溪站與古亭站4個站點最為繁忙，全年旅運量皆超過2千萬人次，除了頂溪站，都具備雙捷運線交會的轉乘機能。

橘線雙捷交會站　松江南京人潮匯聚最繁忙　景安站房市交易居冠
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運松江南京站周邊以台北金融中心著稱，商辦大樓林立、住宅產品多元，站點與捷運松山新店線交會，全年旅運量達2,603.9萬人次，全線第一，也反映出強大的商務通勤需求，平均單價約92.1萬元。忠孝新生站與捷運板南線交會，地理位置優越，旅運量達2,569.8萬人次，全線第二，平均單價104.3萬元，2025年住宅釋出較少，僅44戶交易，平均總價5,026萬元，也是沿線捷運宅總價帶相對高的站點。古亭站位於中正區與大安區交界，與松山新店線交會，站點位置鄰近師範大學、台灣大學等校區，去年旅運量達2,187.8萬人次，全線第四，平均單價101.3萬元，住宅交易相對穩定，累計114戶交易。

▲▼捷運,房市,中和新蘆線,旅運量,房價趨勢,交易熱點,,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲在中和新蘆線中，松江南京站2025年旅運量高達2600萬人次，名列第一，周遭住宅平均單價突破9字頭大關。

陳金萍指出，捷運頂溪站位於新北市永和區，不僅人口密集，也是中、永和地區進入台北市的第一站，旅運量全線第三，累計達2,369.6萬人次，僅次於松江南京站與忠孝新生站這2座捷運交會站，房價平均每坪56.9萬元，但站點周邊住宅釋出較少，交易量僅39戶。而向中和區延伸的永安市場站、景安站與南勢角站等站點，周邊房市交易相對熱絡，旅運量也都在全線前十名以內，約1,406.4萬至1,717.1萬人次之間，平均單價每坪在55.8萬元至62.6萬元，其中景安站與環狀線交會，交易量達244戶，也是全線住宅交易量最熱絡的站點。

小資通勤入主北市門牌中山國小最熱門　新莊這2站房價親民4字頭未來可期
從交易量觀察，捷運中山國小站全年交易達187戶，是中和新蘆線台北市段交易量最高的站點。陳金萍說明，中山國小站位於台北市中山區，鄰近晴光商圈、中山北路辦公商圈與林森北路商圈，生活機能完善，轉乘捷運淡水信義線只需要一站，去年房價約77.8萬元，房市交易以小坪數住宅為主，平均購屋總價約1,587萬元，是小資族在台北市購屋熱門選項。

觀察房價，新北市蘆洲區、三重區、新莊區，仍保有平均單價在4字頭，周邊房價相對親民的站點。陳金萍補充，針對預算有限的購屋族，捷運丹鳳站、輔大站房價是中和新蘆線房價相對親民的站點，平均單價為41.1萬元及41.6萬元，儘管去年旅運量約6、7百萬人次上下，但輔大與丹鳳站鄰近重劃中的塭仔圳重劃區，等待未來重劃區發展成熟，產業與人口大量移入，預期對中和新蘆線的旅運量能也將有機會再進一步提升。

▲▼捷運,房市,中和新蘆線,旅運量,房價趨勢,交易熱點,,永慶房市訊息,永慶安心買賣屋。（圖／永慶房產集團提供）

