不當高薪奴隸！華裔正妹放棄工程師　「午休創業」年賺4700萬

▲Luisa Zhou從一名感到壓抑的金融分析師，搖身一變成為年收破千萬的創業顧問。（圖／翻攝自Facebook／Luisa Zhou Live）



記者張方瑀／綜合報導

在傳統觀念中，考取頂尖名校、進入一流企業被視為通往成功的唯一捷徑，但一名華裔美籍女子卻用她的故事打破了這項標準公式。她從一名感到壓抑的金融分析師，搖身一變成為年收破千萬的創業顧問，不僅在30歲前就賺進100萬美元（約台幣3156萬元），現在每天更只需工作4小時，真正實現了財富與陪伴家人的雙重自由。

名校光環下的壓抑 準時下班竟是奢望

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《商業內幕》報導，現年36歲的Luisa Zhou成長於典型的華裔家庭，從小被灌輸「穩定即成功」的價值觀。她也不負眾望，順利領到普林斯頓大學（Princeton University）的工程學位，並進入金融服務公司擔任分析師，領著令人羨慕的高薪。

然而，這份外界眼中的「鐵飯碗」對她而言卻像一座金牢籠。Luisa Zhou回憶，企業內部的階級制度與僵化的工時讓她喘不過氣，甚至發生「工作提早做完也得強留辦公室」的荒謬情況。這種缺乏主動權的生活，讓她開始思考：難道人生真的只能這樣嗎？

家庭變故成轉捩點 她利用午休打造「千萬副業」

Luisa Zhou在20多歲時曾參與一次創業，雖然最後以失敗告終，卻讓她學會了市場行銷與業務推廣的實戰技巧。真正推動她跨出舒適圈的，是接二連三的家庭變故。當時父親進行心臟手術、母親不幸罹癌，就連妹妹也因眼傷需要照顧，這讓身為高薪族卻「沒時間陪家人」的她感到無比心酸，下定決心要奪回生活的主導權。

為了轉行，Luisa Zhou開始過起「斜槓生活」，利用午休、下班後的深夜時段，全力經營輔導培訓與數位廣告顧問服務。她將華裔文化中「先苦後甘、延遲享受」的精神發揮到極致，每天瘋狂投入。

這份努力很快迎來回報，她在26歲那年，副業營收就創下100萬美元的驚人紀錄；到了去年，年營收更攀升至150萬美元（約台幣4733萬元）。

拒當時間的奴隸 每日工作4小時「找回陪伴的溫度」

如今，這份副業已發展成她的全職事業，Luisa Zhou的生活模式發生了翻天覆地的變化。她刻意限制自己使用電子產品的時間，每月僅安排兩週進行視訊或電話會議，其餘時間則完全留給生活。現在的她，每天能花兩小時遛愛犬，更能隨時陪伴丈夫與父母，不再被工作綁架。

「最值得的並非存摺裡的數字，而是我終於不用再拿生命換錢。」Luisa Zhou感性表示，這場副業奇蹟讓她明白，人生選項從來不只有一種。只要敢於挑戰傳統職涯框架，每個人都有機會在30歲前翻轉命運，活出更有尊嚴、更有溫度的自由人生。