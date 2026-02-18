通膨救星！日本薩莉亞堅持「原價凍漲」反而賺翻　超神關鍵曝

▲日本義式平價連鎖餐廳「薩莉亞」。（圖／翻攝Google Maps）



記者張方瑀／綜合報導

面對全球原物料成本飆升與電力價格高漲，國內外餐飲龍頭紛紛喊漲，以「反映成本」轉嫁給消費者，但在這波通膨浪潮中，日本義式平價連鎖餐廳「薩莉亞」卻展現出驚人底力，不僅堅持凍結漲價，股價更創下上市以來新高，業績連續兩年實現增收增益，揭開了在不漲價情況下，反而讓客單價與獲利雙雙攀升的商業奧祕。

通膨下的逆轉 在薩莉亞實現「實質調薪」

根據《產經新聞》報導，儘管近年來勞工名目薪資隨基本工資調升而增加，但物價上漲速度遠超薪資漲幅，導致民眾實質所得縮水，生活防衛意識高漲。然而，薩莉亞堅持「維持原價」的策略，卻讓消費者產生了意想不到的心理轉向。

分析指出，對勞工而言，工作一小時所得能購買的薩莉亞（Saizeriya）餐點數量，隨著薪資調升而不斷增加。當整體經濟環境實質薪資下降時，薩莉亞店內卻發生了「實質所得提升」的逆轉現象。數據顯示，2025年12月現有店鋪客數較去年同期大幅成長15.5%，顯示在對手紛紛調價的環境下，薩莉亞無需廣告便取得了強大的相對競爭優勢。

「心理帳戶」效應 不漲價反而買更多

最令市場關注的是，薩莉亞在未調升售價的情況下，客單價竟連年增長約1%至2%。這並非漲價導致的結果，而是消費者點餐行為改變所產生的「組合效應」（Mix Effect）。

根據行動經濟學中的「心理帳戶」理論，消費者會為預算進行分類。若在一般餐廳點購1000日圓套餐，消費便會結束；但在薩莉亞，點完一份400日圓的義大利麵後，大腦會自動產生600日圓的「預算餘額」。

由於薩莉亞的甜點、玉米濃湯等副餐比超商更划算，消費者傾向直接在店內加點，在毫無漲價痛感的情況下增加品項，進而自然提升客單價。

拒絕折價券 消費者追求「荷包確信感」

此外，消費者的行為也出現轉變。數據顯示，Google搜尋中關於「優惠券」的熱度自2023年起顯著下降，顯示民眾不再願意為了幾趴的折扣耗費心力。

搜尋優惠券被視為一種「隱形人事成本」。若以時薪1200日圓計算，耗費6分鐘尋找優惠券，便抵銷了120日圓的折扣價值。

相較於麥當勞等依賴優惠券、卻讓消費者產生「不折價就買貴」心理的模式，薩莉亞「始終如一」的透明價格模式更受青睞，成為通膨時代下唯一不背叛荷包的確信來源。