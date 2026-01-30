記者黃翊婷／綜合報導

近期外界熱議「美國要求台灣轉移40％半導體產能」的說法，讓部分民眾擔心台積電可能會變成美積電，或者被掏空。不過，台積電元老、前副總經理陳健邦以「媽祖分靈」來比喻此事，直言分靈出去還是得定期回來祖廟，法力才有辦法維持下去，也就是說，最核心的技術其實還是保留在台灣。

▲台美關稅拍板後，關於台積電赴美設廠的討論，掀起各界關注。（資料照／記者高兆麟攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電赴美設廠像「媽祖分靈」

TFC台灣事實查核中心27日播出的Podcast節目《新聞真．假掰》中，主持人、台灣事實查核教育基金會董事黃兆徽表示，台積電元老、前副總經理陳健邦曾以「媽祖分靈」來比喻台積電赴美設廠一事，而且分靈之後還要回祖廟，才能夠加持、維持法力，但還是有人擔心這是失根，所以希望陳健邦能進一步分享相關看法。

陳健邦提到，當時用分靈來比喻，是因為這樣說大眾比較能夠理解，分靈出去或許在美國能夠香火旺盛，但還是要定期回來祖廟，法力才有辦法維持下去，套用在台積電上，就是要有新的技術可以繼續轉移給它。

陳健邦表示，每個新世代的技術開發都要花費2、3年以上，很消耗時間、成本，這個目前只能在台灣做，只有這樣子才有辦法保證，當美國廠有需要的時候，台灣有辦法很快把新的技術給它，也就是說，最核心的技術還是留在台灣。

專家讚比喻精準

長期關注半導體與產業政策議題的反紫光奇遊團成員許美華29日在臉書發文，稱讚陳健邦用「媽祖分靈」的比喻，來反駁台積電赴美設廠恐遭掏空的說法，真的非常精準、厲害。

黃仁勳：台積電的巨大勝利

此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也表示，未來10年全球對先進晶片的需求將大幅成長，台積電勢必要「大量新增產能」，而不是把既有產線搬走，台積電未來新增的產能，將同步布局在美國、歐洲、日本與台灣，其中仍會有大量業務與製造會留在台灣，這樣的發展對台積電與美國是雙贏，更是台積電的巨大勝利。