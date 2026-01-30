ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電赴美設廠將失根？　前副總陳健邦神比喻：像媽祖分靈

記者黃翊婷／綜合報導

近期外界熱議「美國要求台灣轉移40％半導體產能」的說法，讓部分民眾擔心台積電可能會變成美積電，或者被掏空。不過，台積電元老、前副總經理陳健邦以「媽祖分靈」來比喻此事，直言分靈出去還是得定期回來祖廟，法力才有辦法維持下去，也就是說，最核心的技術其實還是保留在台灣。

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台美關稅拍板後，關於台積電赴美設廠的討論，掀起各界關注。（資料照／記者高兆麟攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電赴美設廠像「媽祖分靈」

TFC台灣事實查核中心27日播出的Podcast節目《新聞真．假掰》中，主持人、台灣事實查核教育基金會董事黃兆徽表示，台積電元老、前副總經理陳健邦曾以「媽祖分靈」來比喻台積電赴美設廠一事，而且分靈之後還要回祖廟，才能夠加持、維持法力，但還是有人擔心這是失根，所以希望陳健邦能進一步分享相關看法。

陳健邦提到，當時用分靈來比喻，是因為這樣說大眾比較能夠理解，分靈出去或許在美國能夠香火旺盛，但還是要定期回來祖廟，法力才有辦法維持下去，套用在台積電上，就是要有新的技術可以繼續轉移給它。

陳健邦表示，每個新世代的技術開發都要花費2、3年以上，很消耗時間、成本，這個目前只能在台灣做，只有這樣子才有辦法保證，當美國廠有需要的時候，台灣有辦法很快把新的技術給它，也就是說，最核心的技術還是留在台灣。

專家讚比喻精準

長期關注半導體與產業政策議題的反紫光奇遊團成員許美華29日在臉書發文，稱讚陳健邦用「媽祖分靈」的比喻，來反駁台積電赴美設廠恐遭掏空的說法，真的非常精準、厲害。

黃仁勳：台積電的巨大勝利

此外，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也表示，未來10年全球對先進晶片的需求將大幅成長，台積電勢必要「大量新增產能」，而不是把既有產線搬走，台積電未來新增的產能，將同步布局在美國、歐洲、日本與台灣，其中仍會有大量業務與製造會留在台灣，這樣的發展對台積電與美國是雙贏，更是台積電的巨大勝利。

關鍵字： 台積電黃仁勳台美關稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Rosé談戀愛不被抓的祕訣　靠戴假髮「裝扮成阿嬤」

推薦閱讀

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

台股逼近3萬3千點，證交所、櫃買中心積極出手降溫，今（29）日公告3檔新列處置股名單，除了LED股一詮（2486）以外，矽光子飆股聯亞（3081）、PCB上游概念股金居（8358）也都進入「抓去關」名單，全都改採人工分盤交易，僅一詮為5分鐘撮合一次，聯亞、金居都是20分鐘撮合一次，2月23日才會出關。

2026-01-29 18:39
台股延長交易等3大變更方式拼33K　金管會彭金隆首開條件

台股延長交易等3大變更方式拼33K　金管會彭金隆首開條件

今（2026）台股多頭氣勢如虹，攻抵3萬2千點大關，金管會於今（29）日召開今（2026）年新春記者會，主委彭金隆針對台股延長交易時間、交割結算縮短T+1，以及交易單位由千股一張調降一股或百股等議題做出回應，上述三項制度改革交付給證期局、證交所、櫃買中心來研議，必須從成本、風險，以及效益等層面評估之。

2026-01-29 18:10
外資續買超台股146億！大買面板雙雄　力積電被賣最多

外資續買超台股146億！大買面板雙雄　力積電被賣最多

台股今（29）日早盤指數創高後獲利回吐賣壓出籠，指數終場大跌267.55點，惟外資續買超146.59億元，連三買，買超前3名依序為群創（3481）、旺宏（2337）及友達（2409），至於賣最多力積電（6770）。

2026-01-29 17:42
外媒曝中國批准進口首批H200晶片　黃仁勳：那是假新聞

外媒曝中國批准進口首批H200晶片　黃仁勳：那是假新聞

外媒報導輝達已獲中國核准首批進口H200，惟輝達創辦人黃仁勳今（29日）抵達台灣受訪時直言「我相信那是假新聞 」。

2026-01-29 17:11
黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

美國財政部長貝森特口水護盤效力不佳，美元過度弱勢持續拉高黃金、白銀等貴金屬行情，國際期貨黃金在今（29）下午2點左右衝破每盎司5600美元大關，台銀黃金存摺也1日「過3關」一口氣穿越每公克新台幣5400元、5500元與5600元關卡，一舉來到5652元歷史新高，由於貴金屬交易漲跌無限制，台銀貴金屬部經理楊天立直呼「冷靜看待」。

2026-01-29 16:59
ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）分割作業將啟動，今（29）日元大投信公告分割投票結果正式通過，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日到30日暫停交易，3月31日恢復交易，透過分割，股價可望回到20元發行價左右，更有利操作。

2026-01-29 15:53
全球股市1月表現最強前三！ 　台股漲幅13%擠入榜內

全球股市1月表現最強前三！ 　台股漲幅13%擠入榜內

美元匯價走弱、AI創新題材大爆發，推動資金轉進新興市場，新興股債資產成為全球投資版圖中的焦點，2026年以來僅不到一個月時間，包含亞洲市場的南韓、巴西以及台灣等三個市股市原幣計價漲幅均已超越一成，並同步創歷史新高價位。

2026-01-29 14:15
快遞預先委任制對海、空運有不同影響　另一大關鍵是要開始收費

快遞預先委任制對海、空運有不同影響　另一大關鍵是要開始收費

財政部關務署今(29)日發布訊息表示，個人進口快遞貨物簡易申報單預先確認委任措施實施已逾4年，民眾採用比例已逾八成，應無台北市航空貨運承攬公會所稱可能癱瘓空運通關一事。不過公會指出，採用比率逾八成是靠海運的快遞貨，海運運送多數是一周到數周時間，空運卻是幾小時的事，情境完全不同，且全面實施後要收費增添業者負擔。

2026-01-29 18:19
央行房市管制不退場　理監事會議紀錄曝3大原因

央行房市管制不退場　理監事會議紀錄曝3大原因

中央銀行今（29）日公布去年（2025年）12月18日理監事聯席會議紀錄，其中對第7波選擇性信用管制措施並未鬆綁，與會理事認為，不動產貸款集中度仍高於合理範圍、房價偏高、全國房貸負擔率高於可合理負擔水位等三大因素，因此暫不放寬管制措施。

2026-01-29 18:13
快訊／黃仁勳抵台！13:11抵松山機場　輝達尾牙、總部用地受關切

快訊／黃仁勳抵台！13:11抵松山機場　輝達尾牙、總部用地受關切

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日中午搭機抵達台北松山機場，再度來台行程引發關注。此行將參與輝達台灣尾牙，並預料將與台灣供應鏈夥伴會面，並就AI、先進運算及半導體合作等議題進行交流，另外也傳出可能會參加北市科總部相關活動，不過相關行程細節尚未對外公開。

2026-01-29 13:17

讀者迴響

熱門新聞

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

即／黃金、白銀直線暴跌

即／威力彩「7.7億頭獎」密碼出爐

黃金突破5500美元後暴跌震盪　投資人獲利了結

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌　撂話中頭獎年假自主延長

ETF大師兄回來了！不敗教主：幫你打工一輩子

即／威力彩連27槓　下期飆8.7億

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

謝金河：黃金、白銀、記憶體史上最瘋狂

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

金價暴噴！楊金龍3天前才說不買引議

快訊／歐美線貨櫃運價2月底前估續跌　今日美西下探1600美元

台灣半導體40%移美？黃仁勳：新增非轉移

黃金存摺「1日過3關」衝5652元天價　老手直喊：冷靜

存0056當退休金「只能睡公園？」　財經作家反擊

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366