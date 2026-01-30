ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

房市不景氣「精準度大增」　三峽房仲：5成客戶付斡旋

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲三峽在地房仲表示，北大特區釋出有限，並無賣壓，且現在的買方幾乎都是剛需客戶，也都頗具市場認知。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

面對這波房市不景氣，對仲介業者來說，不全是壞消息。三峽在地房仲表示，北大特區釋出有限，並無賣壓，且現在的買方幾乎都是剛需客戶，也都頗具市場認知，每10組客戶約有5組會付斡旋，其中成交比例達7~8成，精準度大幅提高。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶不動產三峽學勤加盟店東徐仕峰表示：「三峽北大特區開發飽和，自住率極高，整體待售量體相當有限，並無賣壓，另外就買方來看，在前年919後，現在市場上剩下的都是真正的剛性需求，精準度提升。」

徐仕峰進一步表示：「這個時間點還願意出來的買方，除了一定是剛性需求，也對購屋負擔能力、貸款條件相當清楚，觀察每10組買方約有5成會付斡旋，而付斡旋的買方中最終成案機會達7~8成。」

徐仕峰觀察：「目前只要是實價登錄行情正負5%範圍內的價格，都有機會吸引買方關注，但若屋主想要順利成交，還是建議稍微讓利，以略低於實登的價格出售。」

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲三峽北大特區機能已逐漸到位，生活環境非常舒適。（圖／永慶提供）

區域行情方面，徐仕峰介紹：「中古屋最夯的路段為學勤路、學成路一帶，屋齡12~18年大樓單價行情站穩45萬元，部分產品甚至可來到5字頭，產品以2、3房為主力，加車位總價分別為1300~1400萬元、近2000萬元。」

展望未來，徐仕峰表示：「三峽北大特區機能已逐漸到位，生活環境非常舒適，適合養小孩、養老，且『最後一塊拼圖』捷運三鶯線即將通車，相當看好未來房市表現。」

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲徐仕峰相當看好三峽北大特區的房市展望。（圖／永慶提供）

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

關鍵字： 三峽北大特區永慶區域房市永慶房市訊息房價買房買方斡旋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

推薦閱讀

台股蛇年2／11封關　馬年2／23開紅盤

台股蛇年2／11封關　馬年2／23開紅盤

證交所正式公告有農曆除夕暨春節集中交易市場開（休）市日期，休市日為2月16日至20日共計五天，但T+2交割結算作業關係，2月11日為蛇年最後交日，2月23日為馬年新春開紅盤，農曆年期間含休假日，台股休市將長達11天。

2026-01-30 14:59
上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電　中信金平均領破億奪冠

上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電　中信金平均領破億奪冠

證交所於今（30）日公布國內上市公司、第一上市公司2024年第二階段董事（不含員工酬金）平均酬金「實際」支領統計資料，中信金（2891）以1.02億元居冠，而國巨*（2327）、富邦金（2881）分別以7824.55萬元、7193.7萬元分居第二名及第三名，台積電（2330）則以5071萬排名第五名，而當年度公司虧損董事薪資最高三家分別宏達電（2498）、友達（2409）、力積電（6770）。

2026-01-30 12:11
萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

萬海航運總經理謝福隆今(30)日指出，今年美國關稅方面估計不會有強硬措施，加上通膨與期中選舉會有刺激經濟措施，估計美國線表現會優於去年，紅海估計今年仍難以全面復航，加上全球主要港口塞港問題，將可化解市場船噸過剩問題，公司今年有6艘新船交船，業績表現估計一定會比去年好。

2026-01-30 13:07
黃仁勳南港會面劉揚偉　透露輝達徵才「台灣也在規畫內」

黃仁勳南港會面劉揚偉　透露輝達徵才「台灣也在規畫內」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日上午現身輝達南港新辦公室，隨後與鴻海董事長劉揚偉進行會談，黃仁勳也表示，輝達正於全球多地擴大招募人才，台灣也在規畫之列。

2026-01-30 12:22
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

針對輝達（NVIDIA）是否在台北設立第二總部，執行長黃仁勳今日受訪時，被問及外界關注的「士林是否可能成為第二總部選址」，並未正面否認，反而以輕鬆語氣回應：「在士林蓋第二總部？聽起來很讚。」隨後補上一句「Possibility maybe a probability，who knows」。

2026-01-30 12:16
鋼鐵人回神！中鋼出量上攻、2檔刷漲停　外資低檔回補

鋼鐵人回神！中鋼出量上攻、2檔刷漲停　外資低檔回補

台股漲幅已大，農曆年前落袋為安心態濃厚，主流電子股高檔震盪，資金轉進低基期鋼鐵股，中鋼（2002）公布去（2025）年12月單月獲利自結數轉盈，外資低檔回補，今（30）日股價延續昨（29）日強勢表現，震盪走高21.55元，漲幅逾4%，中鴻（2014）急拉而上到20.6元漲停價位，開盤兩個小時，11點左右成交量約9.5萬張，漲停委買1.2萬張，海光（2038）也刷漲停。

2026-01-30 11:05
金價漲不停難賺黃金財！台銀存摺抽獎門檻變高　首獎獲8萬

金價漲不停難賺黃金財！台銀存摺抽獎門檻變高　首獎獲8萬

台銀今（30）日指出，為了回饋黃金存摺往來戶，特別推出「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動，只要今日起到4月底前買進20公克黃金存摺就可抽獎，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推，最大獎是價值8萬元的黃金存摺，不過若對照台銀3年前舉辦的同質性活動，因金價大漲，可以發現「進場門票三級跳」，要交易近11萬元才能獲得1次抽獎機會。

2026-01-30 10:26
記憶體逆勢衝鋒！晶豪科亮燈漲停　力積電、南亞科飆半根

記憶體逆勢衝鋒！晶豪科亮燈漲停　力積電、南亞科飆半根

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日抵台，提到記憶體對AI運算的未來至關重要，也點火今（30）日記憶體族群強勁攻勢，IC設計晶豪科（3006）跳空直奔195元漲停價位，南亞科（2408）、力積電（6770）飆漲逾半根漲停板，且開盤半個小時，成交金額都突破百億元，居上市成交金額最大兩檔個股。

2026-01-30 10:03
快訊／歐美線貨櫃運價2月底前估續跌　今日美西下探1600美元

快訊／歐美線貨櫃運價2月底前估續跌　今日美西下探1600美元

超大型與大型攬貨公司指出，今年農曆年前的小旺季已經確定沒了，而且運價還在下探，上周五美西線每大箱(40呎櫃)1700-1750美元的運價，昨(29)日傍晚已有船公司報今日最新價1600美元，美東線原2500-2600美元的運價，今日報2500美元，歐洲線2500美元的運價則有船公司報2300美元。

2026-01-30 01:53
台灣港務公司115年甄試簡章公告　起薪4.28到5.84萬元

台灣港務公司115年甄試簡章公告　起薪4.28到5.84萬元

台灣港務公司「115年度新進從業人員甄試」簡章已正式公告，報名期間自即日起至115年2月9日(星期一)下午5時止，筆試訂於115年3月21日(星期六)舉行，口試安排於115年5月9日(星期六)及5月10日(星期日)辦理。港務公司表示誠摯邀請有志投入港口事業、重視團隊合作與願意在國營事業中長期發展的優秀人才加入，把握機會報名。

2026-01-30 15:39

讀者迴響

熱門新聞

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

即／黃金、白銀直線暴跌

記憶體逆勢衝鋒！晶豪科亮燈漲停　力積電、南亞科飆半根

黃金突破5500美元後暴跌震盪　投資人獲利了結

快訊／台股收盤大跌472.52點　台積電跌30元至1775

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／威力彩「7.7億頭獎」密碼出爐

ETF大師兄回來了！不敗教主：幫你打工一輩子

威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌　撂話中頭獎年假自主延長

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

台銀「白銀龍條塊」首見斷貨！　貴金屬飆漲被掃光

即／威力彩連27槓　下期飆8.7億

台積電跌20元至1785　台股下修250點退至32279

上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電　中信金平均領破億奪冠

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366