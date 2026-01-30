房市不景氣「精準度大增」　三峽房仲：5成客戶付斡旋

▲三峽在地房仲表示，北大特區釋出有限，並無賣壓，且現在的買方幾乎都是剛需客戶，也都頗具市場認知。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

面對這波房市不景氣，對仲介業者來說，不全是壞消息。三峽在地房仲表示，北大特區釋出有限，並無賣壓，且現在的買方幾乎都是剛需客戶，也都頗具市場認知，每10組客戶約有5組會付斡旋，其中成交比例達7~8成，精準度大幅提高。



永慶不動產三峽學勤加盟店東徐仕峰表示：「三峽北大特區開發飽和，自住率極高，整體待售量體相當有限，並無賣壓，另外就買方來看，在前年919後，現在市場上剩下的都是真正的剛性需求，精準度提升。」

徐仕峰進一步表示：「這個時間點還願意出來的買方，除了一定是剛性需求，也對購屋負擔能力、貸款條件相當清楚，觀察每10組買方約有5成會付斡旋，而付斡旋的買方中最終成案機會達7~8成。」

徐仕峰觀察：「目前只要是實價登錄行情正負5%範圍內的價格，都有機會吸引買方關注，但若屋主想要順利成交，還是建議稍微讓利，以略低於實登的價格出售。」

▲三峽北大特區機能已逐漸到位，生活環境非常舒適。（圖／永慶提供）

區域行情方面，徐仕峰介紹：「中古屋最夯的路段為學勤路、學成路一帶，屋齡12~18年大樓單價行情站穩45萬元，部分產品甚至可來到5字頭，產品以2、3房為主力，加車位總價分別為1300~1400萬元、近2000萬元。」

展望未來，徐仕峰表示：「三峽北大特區機能已逐漸到位，生活環境非常舒適，適合養小孩、養老，且『最後一塊拼圖』捷運三鶯線即將通車，相當看好未來房市表現。」

▲徐仕峰相當看好三峽北大特區的房市展望。（圖／永慶提供）

