這家房仲尾牙超狂！八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番開唱　爽抽2800個獎項

▲在永慶房產集團北區、桃區和竹苗區經管會8個會長的努力下，北台灣前進南展館、逆勢擴大舉辦聯合尾牙。（圖／永慶房產集團提供，下同）

這家房仲尾牙真的沒有極限！在2025年房市挑戰不斷的背景下，「房仲第一品牌」永慶房產集團實力依舊驚人，旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產宣布將於2月12日在南港展覽館舉辦「北台灣聯合尾牙晚會」，現場預計席開920桌、近萬人同歡，表演卡司名單一出更讓網友驚呼：「這根本是售票演唱會等級！」

為了慰勞同仁一整年的辛勞，主辦單位永慶房產集團北區經管會、桃區經管會和竹苗區經管會今這次真的豁出去了！不僅重金禮聘搖滾天團「八三夭」、情歌天后「丁噹」、實力唱將「陳勢安」，以及人氣樂團「理想混蛋」輪番飆唱，開場更請來味全龍啦啦隊「小龍女」熱力助陣。

值得一提的是，當同業紛紛縮減尾牙規模時，永慶房產集團經管會的會長們卻選擇逆向操作，加上永慶加盟總部的通力合作，給同仁最硬核的底氣！促成目前今年台灣加盟房仲業規模最大的尾牙晚會，背後靈魂人物正是三位經管會長。

面對加盟店數爆炸式成長，一般場地根本塞不下，永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹感性表示，即便2025年房市成交量下行，他仍堅持要拉大與同業的差距，「看著同業尾牙縮減規模，我們卻能辦近萬人的盛宴，就是要讓同仁感受到身為永慶人的驕傲！」

▲永慶加盟四品牌北台灣聯合尾牙晚會，即將在2月12日登場，超強卡司搶先報。

永慶不動產暨永義房屋桃區經管會長李佳樺自豪地說，這不只是一場尾牙，更是一場高規格演唱會，還有2,800個抽獎好禮、直逼500萬元的抽獎獎金，我們要讓同仁覺得，在永慶打拼真的很幸福！

永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶則點出這次聯合舉辦的難度與意義。竹苗區過去苦於缺乏大型場地，今年在他的積極推動與加盟總部協助下，成功帶領竹苗夥伴北上南港。陳紹慶直言：「這展現了永慶體系極致的團結！透過這種資源整合，不僅為四品牌造勢，更讓店東長們看到集團的充沛資源，對未來的經營招募是最好的證明。」

會長們敢於大手筆寵員工，背後是有實打實的業績支撐。永慶加盟四品牌2025年在北台灣7縣市（雙北、基隆、桃園、新竹、苗栗）不僅新展55間店，更在聯賣機制推動下，繳出驚人成績單！區域內有31間店年度業績突破5千萬元、12間店業績達7千萬元，厲害的是，有6間店年度業績達1億元。在人員業績方面，340人業績突破500萬元、170人業績突破700萬元，還有73人年度業績突破1千萬元。

▲永慶加盟四品牌北台灣同仁直說，吃尾牙、有2800個抽獎禮品、喜歡藝人的高規格演唱會，很幸福。

此外，永慶加盟四品牌在新竹縣市更以近210間店的服務規模，搶下15大房仲近7成的店數市佔率。而且，永慶加盟四品牌2025年全台店業績冠軍、亞軍、季軍共計12個獎項，北台灣加盟店就囊括了7個獎項！而且永慶四品牌全台僅4面冠軍龍旗，有3面被留在了北台灣。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，雖然北台灣房仲市場競爭激烈，但無論是直營體系或加盟環境，永慶集團都累積豐富的實務和成功經驗，對於市場變動我們有絕佳的應對能力，所以2025年依舊繳出穩健成績單。展望2026，我們將持續作為店東長的堅強後盾，優化聯賣機制、接軌AI科技、落實先誠實再成交理念，朝向3年全台達成2,500間店的里程碑大步邁進。

