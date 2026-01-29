這家房仲尾牙超狂！八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番開唱　爽抽2800個獎項

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲在永慶房產集團北區、桃區和竹苗區經管會8個會長的努力下，北台灣前進南展館、逆勢擴大舉辦聯合尾牙。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

這家房仲尾牙真的沒有極限！在2025年房市挑戰不斷的背景下，「房仲第一品牌」永慶房產集團實力依舊驚人，旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產宣布將於2月12日在南港展覽館舉辦「北台灣聯合尾牙晚會」，現場預計席開920桌、近萬人同歡，表演卡司名單一出更讓網友驚呼：「這根本是售票演唱會等級！」

為了慰勞同仁一整年的辛勞，主辦單位永慶房產集團北區經管會、桃區經管會和竹苗區經管會今這次真的豁出去了！不僅重金禮聘搖滾天團「八三夭」、情歌天后「丁噹」、實力唱將「陳勢安」，以及人氣樂團「理想混蛋」輪番飆唱，開場更請來味全龍啦啦隊「小龍女」熱力助陣。

值得一提的是，當同業紛紛縮減尾牙規模時，永慶房產集團經管會的會長們卻選擇逆向操作，加上永慶加盟總部的通力合作，給同仁最硬核的底氣！促成目前今年台灣加盟房仲業規模最大的尾牙晚會，背後靈魂人物正是三位經管會長。

面對加盟店數爆炸式成長，一般場地根本塞不下，永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹感性表示，即便2025年房市成交量下行，他仍堅持要拉大與同業的差距，「看著同業尾牙縮減規模，我們卻能辦近萬人的盛宴，就是要讓同仁感受到身為永慶人的驕傲！」

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌北台灣聯合尾牙晚會，即將在2月12日登場，超強卡司搶先報。

永慶不動產暨永義房屋桃區經管會長李佳樺自豪地說，這不只是一場尾牙，更是一場高規格演唱會，還有2,800個抽獎好禮、直逼500萬元的抽獎獎金，我們要讓同仁覺得，在永慶打拼真的很幸福！

永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶則點出這次聯合舉辦的難度與意義。竹苗區過去苦於缺乏大型場地，今年在他的積極推動與加盟總部協助下，成功帶領竹苗夥伴北上南港。陳紹慶直言：「這展現了永慶體系極致的團結！透過這種資源整合，不僅為四品牌造勢，更讓店東長們看到集團的充沛資源，對未來的經營招募是最好的證明。」

會長們敢於大手筆寵員工，背後是有實打實的業績支撐。永慶加盟四品牌2025年在北台灣7縣市（雙北、基隆、桃園、新竹、苗栗）不僅新展55間店，更在聯賣機制推動下，繳出驚人成績單！區域內有31間店年度業績突破5千萬元、12間店業績達7千萬元，厲害的是，有6間店年度業績達1億元。在人員業績方面，340人業績突破500萬元、170人業績突破700萬元，還有73人年度業績突破1千萬元。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶房屋。（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶加盟四品牌北台灣同仁直說，吃尾牙、有2800個抽獎禮品、喜歡藝人的高規格演唱會，很幸福。

此外，永慶加盟四品牌在新竹縣市更以近210間店的服務規模，搶下15大房仲近7成的店數市佔率。而且，永慶加盟四品牌2025年全台店業績冠軍、亞軍、季軍共計12個獎項，北台灣加盟店就囊括了7個獎項！而且永慶四品牌全台僅4面冠軍龍旗，有3面被留在了北台灣。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，雖然北台灣房仲市場競爭激烈，但無論是直營體系或加盟環境，永慶集團都累積豐富的實務和成功經驗，對於市場變動我們有絕佳的應對能力，所以2025年依舊繳出穩健成績單。展望2026，我們將持續作為店東長的堅強後盾，優化聯賣機制、接軌AI科技、落實先誠實再成交理念，朝向3年全台達成2,500間店的里程碑大步邁進。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識尾牙八三夭丁噹陳勢安理想混蛋小龍女北台灣永慶房產集團永慶不動產永義房屋有巢氏房屋台慶不動產

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

永慶誠實徵文起跑！歡迎台中、南投、雲林、彰化的學子投件報名

永慶誠實徵文起跑！歡迎台中、南投、雲林、彰化的學子投件報名

為深耕誠實品格教育，2026年「第四屆永慶誠實徵文比賽」大台中區賽徵件起跑！

2026-01-29 12:14
台股漲幅已大，農曆年前落袋為安心態濃厚，主流電子股高檔震盪，資金轉進低基期鋼鐵股，中鋼（2002）公布去（2025）年12月單月獲利自結數轉盈，外資低檔回補，今（30）日股價延續昨（29）日強勢表現，震盪走高21.55元，漲幅逾4%，中鴻（2014）急拉而上到20.6元漲停價位，開盤兩個小時，11點左右成交量約9.5萬張，漲停委買1.2萬張，海光（2038）也刷漲停。

2026-01-30 11:05

2026-01-30 11:05
台銀今（30）日指出，為了回饋黃金存摺往來戶，特別推出「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動，只要今日起到4月底前買進20公克黃金存摺就可抽獎，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推，最大獎是價值8萬元的黃金存摺，不過若對照台銀3年前舉辦的同質性活動，因金價大漲，可以發現「進場門票三級跳」，要交易近11萬元才能獲得1次抽獎機會。

2026-01-30 10:26

2026-01-30 10:26
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日抵台，提到記憶體對AI運算的未來至關重要，也點火今（30）日記憶體族群強勁攻勢，IC設計晶豪科（3006）跳空直奔195元漲停價位，南亞科（2408）、力積電（6770）飆漲逾半根漲停板，且開盤半個小時，成交金額都突破百億元，居上市成交金額最大兩檔個股。

2026-01-30 10:03

2026-01-30 10:03
美股4大指數有漲有跌，台股今（30日）以32555.52點開出，指數上漲19.25點，漲幅0.06％。隨後跌勢擴大，指數下跌256.52點至32279.75點。

2026-01-30 09:06

2026-01-30 09:06
超大型與大型攬貨公司指出，今年農曆年前的小旺季已經確定沒了，而且運價還在下探，上周五美西線每大箱(40呎櫃)1700-1750美元的運價，昨(29)日傍晚已有船公司報今日最新價2600美元，美東線原2500-2600美元的運價，今日報2500美元，歐洲線2500美元的運價則有船公司報2300美元。

2026-01-30 01:53

2026-01-30 01:53
台灣國際造船公司(2208)承造「海鯤軍艦」今(29)晚發布訊息，指出首次執行「淺水潛航測試」，依海測測試程序書，已順利完成首次下潛及本次計畫測試項目。根據台船擬定進度，今日測試下潛50公尺，進度達標。

2026-01-29 22:36

2026-01-29 22:36
全球金市今日陷入瘋狂！國際現貨黃金（倫敦金）價格在今日（29日）早盤勢如破竹，正式衝破每盎司5500美元大關，盤中一度觸及5598美元的歷史新天價。面對金價「大噴發」，中央銀行總裁楊金龍三天前（26日）在立法院的發言，部分網友紛紛在相關新聞底下留言央行與財富擦身而過，避開了賺錢的機會。

2026-01-29 21:15

2026-01-29 21:15
根據Alphaliner最新發布的報告，去年僅有12艘貨櫃船拆解，總計8172箱(20呎櫃)，與2024年的95,607個箱相較，僅達8.55%，若2016年的655,000個標準箱相較，僅及1.25%，創下20年來的最低水準。

2026-01-29 20:16

2026-01-29 20:16
台股逼近3萬3千點，證交所、櫃買中心積極出手降溫，今（29）日公告3檔新列處置股名單，除了LED股一詮（2486）以外，矽光子飆股聯亞（3081）、PCB上游概念股金居（8358）也都進入「抓去關」名單，全都改採人工分盤交易，僅一詮為5分鐘撮合一次，聯亞、金居都是20分鐘撮合一次，2月23日才會出關。

2026-01-29 18:39

2026-01-29 18:39

