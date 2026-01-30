金價漲不停難賺黃金財！台銀存摺抽獎門檻變高　首獎獲8萬

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台銀今（30）日指出，為了回饋黃金存摺往來戶，特別推出「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動，只要今日起到4月底前買進20公克黃金存摺就可抽獎，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推，最大獎是價值8萬元的黃金存摺，不過若對照台銀3年前舉辦的同質性活動，因金價大漲，可以發現「進場門票三級跳」，要交易近11萬元才能獲得1次抽獎機會。

惟理專私下透露，國際金價走升，若參加活動後抱緊處理，這種抽籤活動會出現「槓龜也賺」的特殊現象。

不過受到金價三級跳影響，台銀黃金存摺買進加上回售（賣回給銀行）累計量大降至20公克，惟換算「進場票價」已飆破10.9萬元，較3年前同性質的活動高出2成。

台銀前一次黃金存摺抽獎活動在2022年8月15日至10月31日舉辦，活動規劃買進或回售價達50公克才能參加抽獎，由於當時每公克買、賣行情約在新台幣1800元左右，估僅約9萬元就可取得抽獎機會，吸引5.3萬筆抽獎，中獎人取得等值新台幣8萬元黃金存摺，扣完稅金以後，持有量估計約34公克黃金存摺。

如果中獎人抱緊處理，放到今天黃金存摺第1盤賣出價掛每公克5502元，相當於18萬7068元。

理專表示，就算當時花9萬元買了50公克黃金存摺拼到1次抽獎機會卻不幸「槓龜」，這50公克黃金存摺放到今天帳上價值已來到27.51萬元，帳上價值暴衝逾3倍，還是賺。

不過，有鑑於國際金價已來到每盎司5500美元，台銀黃金存摺今日第1盤進入價5444元、賣出價5502元，買賣均價5473元，較3年前高出3倍以上，台銀擔心這次活動若維持與3年多前相同水準會影響民眾參與意願，將這次買進加上回售量對半砍至20公克，換算進場門票已高達10萬9460元。

台銀指出，這次活動也針對首次在台灣銀行新開黃金存摺帳戶(不包含銷戶後重新開戶者)，並於黃金存摺帳戶買進累計達1公克者(新台幣、美元及人民幣計價黃金存摺可合併計算)，即符合新手好運獎抽獎資格。

活動共有100個幸運好禮，最大獎是價值8萬元的黃金存摺1名；頭獎是價值3萬元的黃金存摺，共3名；貳獎是價值1.5萬元黃金存摺，共6名；3獎是價值5000元的黃金存摺，共10名；4獎價值2000元的黃金存摺，共30名；另有新手好運獎，價值2000元的黃金存摺，共50名。

