鋼鐵人回神！中鋼出量上攻、2檔刷漲停　外資低檔回補

▲中鋼去年12月自結獲利轉盈，營運添轉機性。（圖／中鋼提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台股漲幅已大，農曆年前落袋為安心態濃厚，主流電子股高檔震盪，資金轉進低基期鋼鐵股，中鋼（2002）公布去（2025）年12月單月獲利自結數轉盈，外資低檔回補，今（30）日股價延續昨（29）日強勢表現，震盪走高到21.55元，漲幅逾4%，中鴻（2014）急拉而上到20.6元漲停價位，開盤兩個小時，11點左右成交量約9.5萬張，漲停委買1.2萬張，海光（2038）也刷漲停。

中鋼公布去（2025）年自結財報，自結全年稅前虧損46.84億元，係為四十七年來首度虧損，不過去年12月轉盈，單月稅前淨利3.78億元，終結連續八個月的虧損，營運面增添轉機性，加上股價處於低檔區，吸引資金轉進，外資連續在1月28日、昨（29）分別回補1.5萬張、2.9萬張。

美國熱軋價格在去（2025）年12月中站上每公噸1000美元關卡後，逐步墊上1044美元，中國熱軋價格也從去年12月中的每公噸462美元，緩步墊高472美元，台股關稅底定，中鋼感受回補庫存的需求浮現，中鋼熱軋流通價從1月初的每公噸1.66～1.68萬元提升到1.7～1.72萬元。

中鋼表態，中鴻漲停助攻，彰源（2030）、燁輝（2023）、威致（2028）、允強（2034）漲幅逾2%，新鋼（2032）漲幅一度達9%多，最高來到19元。