日本百圓店神話破滅！　老闆淚揭「殘酷真相」：不敢漲

▲日本知名百圓商店大創（Daiso）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

百圓商店是日本人生活中不可或缺的存在，且在2023年市場規模更突破1兆日圓。然而，隨著日圓持續貶值與物價高漲，這個深入日本民眾生活的產業正陷入慘烈苦戰。作家日野百草指出，百圓商店正被迫面臨變革，許多店家紛紛加入200至1000日圓不等的商品，店主更無奈感嘆，這一切都源自於難以擺脫的「百圓詛咒和束縛」。

昔日通縮贏家不再　百圓店變身「也有百圓」的雜貨店

在關東經營多年的百圓商店店主直言，現在店內100 圓以上的商品已佔大半，雖然招牌仍掛著百圓，但現狀更像是「也有賣百圓商品」的生活雜貨店。

回顧1995年日圓匯率曾達1美元兌79日圓，當時靠著強勢日圓與中國廉價勞動力，百圓模式得以成功；但如今原物料、能源與物流費全面噴發，連大型連鎖店都難以維持。

目前大型體系中僅剩Seria仍死守「全店百圓」原則，但業界人士分析，這可能只是在等待「殘存者利益」分配後的最後堅持。店主感嘆，消費者的腦袋已被「百圓」鎖死，即便只是調漲20日圓，客源也會立刻流失，這種「一旦被認定只值百圓就難漲價」的心理，讓業者痛苦萬分。

麥當勞也曾重摔　「1000 日圓之牆」成心理防線

這種定價困境在連鎖餐飲業也有先例。麥當勞的漢堡曾在2000年代調低至65日圓，後來試圖漲回80多日圓卻導致客群流失，最終陷入「通縮螺旋」迷失多年。店主分析，這類民生消費存在「數字屏障」，例如190日圓尚能維持「1」字頭的便宜感，一旦跳到「2」字頭的200日圓，消費者就會徹底反彈。

▲▼日幣。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲店主感嘆，消費者的腦袋已被「百圓」鎖死，即便只是調漲20日圓，客源也會立刻流失。（圖／記者鄺郁庭攝）

貿易公司採購人員也指出，過去靠壓榨低薪國家成本的系統已達極限，即便想找更便宜的產區，也面臨品質與日圓貶值的雙重打擊。他強調，消費者習慣「高品質、極致廉價」的同時，往往喪失了對產品背後生產價值的尊重，甚至曾出現將「百均」一詞用於蔑視或揶揄的現象。

剝削人力支撐廉價？　「脫離百圓」成轉型唯一出路

事實上，過去的極致低價往往建立在犧牲之上。2017年公正交易委員會曾針對「1日圓豆芽菜」發出警告，生產者也曾哀求大眾給予合理價格。店主透露，為了求生存，最後只能削減人力，許多大型連鎖店開始全面導入自助結帳以節省開支，但百圓店品項繁雜，轉型過程衝突不斷。

面對政治環境與社會保險費飆升，許多店家試圖淡化百圓形象，如Lawson Store 100將「100」解釋為應援方案而非價格，壽司郎也終止了百圓均一制度。在失落30年後，如何從根深蒂固的「通縮心態」中脫離，已成了日本政府、企業與消費者必須共同面對的課題。

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

