上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電　中信金平均領破億奪冠

▲中信金2024年每名董事領破億，居上市公司之首。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

證交所於今（30）日公布國內上市公司、第一上市公司2024年第二階段董事（不含員工酬金）平均酬金「實際」支領統計資料，中信金（2891）以1.02億元居冠，而國巨*（2327）、富邦金（2881）分別以7824.55萬元、7193.7萬元分居第二名及第三名，台積電（2330）則以5071萬排名第五名，而當年度公司虧損董事薪資最高三家分別宏達電（2498）、友達（2409）、力積電（6770）。

證交所公布上市公司每名董事平均酬勞前十高依序為：中信金1.02億元、國巨*7824.55萬元、富邦金（2881）7193.7萬元、凱基金（2883）5828.6萬元、台積電5071.1萬元、元大金（2885）4994.43萬元、大立光（3008）3987.2萬元、台新新光金（2887）3661.73萬元、和泰車（2207）3368.7萬元、台中銀（2812）3229.11萬元。

另外，證交所也公布「2025年稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」之上市公司資訊，宏達電領379.83萬元最多，友達（2409）、力積電分別領379.36萬元、218.67萬元，居第二、三高。

證交所公布2024年賠錢卻發放董事酬金的名單有百餘家上市公司，被外界稱為「肥貓」前十高公司除了宏達電、友達，以及力積電三家之外，還包括台塑（1301）、四維航（5608）、榮成（1909）、國際中橡（2104）、富采（3714）、仲琦（2419）、誠美材（4960）等七家

