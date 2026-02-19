ChatGPT全美調查！　70歲爺爺也靠AI救工作

▲AI的使用並非年輕人的專利。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）



記者張方瑀／綜合外電報導

隨著生成式AI技術爆炸性成長，美國勞工將人工智慧納入職場的速度正以前所未有的節奏推進。根據權威民調機構「蓋洛普」最新調查顯示，全美已有約12%的就業成人每天都會在工作中使用AI，而更有近半數勞工每年至少會使用AI工具數次。調查也指出，全美約610萬名「高風險」勞工可能會被AI自動化取代。

ChatGPT引爆熱潮 每4人就有1人「頻繁使用」

根據《蓋洛普職場調查》2025年秋季針對超過2.2萬名美國勞工的訪問結果，目前約有四分之一的勞工表示他們會「頻繁」使用AI（定義為每週至少數次）。對比2023年AI熱潮初期僅21%的人偶爾使用，數據顯著成長，反映出ChatGPT引發的商用爆發力，讓撰寫郵件、編寫程式、摘要文件與圖像創作成為職場常態。

不只是少年仔 70歲五金行員工靠AI「免對客人尬笑」

AI的使用並非年輕人的專利。在佛羅里達州新士麥那海灘（New Smyrna Beach）的「家得寶」（Home Depot）五金賣場，現年70歲的員工瓦林斯基（Gene Walinski）就是AI的忠實用戶。他在水電部工作時，大約每小時就會用私人手機向AI助理請教。

▲全美已有約12%的就業成人每天都會在工作中使用AI。（圖／路透）



曾從事汽車業數十年的瓦林斯基坦言，對於不熟悉的材料，AI能即時提供解答，「如果不用AI，我可能只能對客人聳聳肩說『我不知道』，但客人可不想聽這種話。」他強調，雖然公司並未強制要求，但AI確實讓他的工作表現更加出色。

技術與金融業最夯 「AI普及率」進入高原期

調查指出，AI在技術相關領域的普及率依然居冠，約6成技術人員經常使用，每日使用者佔3成。然而數據也顯示，在經歷2024至2025年的暴風式成長後，技術產業的AI採用率正趨於平緩。

在金融領域，紐約「美國銀行」（Bank of America）的28歲投資銀行家坦齊（Andrea Tanzi）指出，他每日利用內部AI機器人「Erica」與其他工具來整合數據與處理行政作業，原本需耗時數小時的工作現在縮短不少。

此外，教育界也有不少案例，加州高中美術老師哈齊達基斯（Joyce Hatzidakis）就利用Google的「Gemini」潤飾親師溝通草稿，顯著降低了家長的投訴率。

學歷、存款成避震器 610萬名行政勞工恐面臨衝擊

儘管AI帶來便利，經濟學家對其生產力的提升與就業影響仍持不同意見。「人工智慧治理中心」（Centre for the Governance of AI）研究員曼寧（Sam Manning）分析，高教育程度與高儲蓄的電腦工作者對於AI衝擊的適應力較強。

然而，研究也識別出全美約610萬名「高風險」勞工。這群人大多從事行政文書、多為女性且年齡偏高，且多集中在轉職機會較少的小城市。曼寧警告，若這類勞工的技能被自動化取代，由於缺乏可轉移技能且存款較少，面臨收入衝擊時將極為脆弱。