萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

▲萬海總經理謝福隆。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運總經理謝福隆今(30)日指出，今年美國關稅方面估計不會有強硬措施，加上通膨與期中選舉會有刺激經濟措施，估計美國線表現會優於去年，紅海估計今年仍難以全面復航，加上全球主要港口塞港問題，將可化解市場船噸過剩問題，公司今年有6艘新船交船，業績表現估計一定會比去年好。

公司今年交的6艘船，兩艘是7000箱(20呎櫃)，4艘是8700箱貨櫃船，而今年中小型貨櫃船市場已經很難租到船，8千箱貨櫃船日租從疫前的2萬美元提高到目前的8萬美元。公司目前擁有124艘船，2019年至今交了64艘新船，待交船有36艘，目前公司平均船齡8.5年，遠低於市場平均13.5年，貨櫃櫃齡5.2年，也低於平均8.5年，擁有競爭優勢。

今年美國線直客都願意接受較高的長約價，全球市場也持續成長，西非市場也有優異表現，公司目前西非有東地中航線船隻彎靠埃及，未來如果有足夠船隻會考慮開西非線。

謝福隆指出，2025年全球航運市場持續受到國際總體經濟不確定性、地緣政治事件及供應鏈調整等因素影響，整體運價與運能供需結構持續呈現高度波動。

面對市場變化，公司秉持審慎經營原則並憑藉深耕亞洲的領導地位，穩健拓展中遠洋市場布局。以區域深耕、成本效率與船隊優化為核心策略，強化航線競爭力，並透過碼頭資產提升營運效益，增加在變動市場中的獲利能力與競爭門檻。

公司2025年全年合併營收1403.54億元，較2024

年減約13%，反映了全球運價波動。營收表現仍具韌性，年減幅度優於同業水準，獲利結構維持穩健。亞洲區內航線仍為公司主要營運動能，近洋市場受惠於區域貿易活絡與供應鏈重組需求，貨量穩定；中遠洋航線部分，受全球運能供給增加與市場競爭加劇影響，運價呈現較大波動。

公司透過彈性船舶調度、優化航線組合與控制營運成本，來提升營運穩定度，並降低市場波動對獲利的影響。運力方面，公司持續推動節能新船，2025年陸續迎來3艘13,000箱新造船及2艘12,000箱原出租但目前已解租取回的船舶投入北美及南美航線，並搭配近幾年來新交的高效能近洋線新船，來增加船舶裝載率與降低單位燃油成本，在成本控管上展現顯著成效。

面對能源轉型壓力，新船隊均符合高環保標

準。布局深化：投資高雄及日本橫濱與大阪專用碼頭面對全球港口自動化趨勢，公司將於2026年發揮高雄港第五貨櫃中心之營運效能。該中心透過自動化與環保電能機具，大幅縮短船舶在港時間，提升運轉效率。

此外，也計劃將投資取得日本橫濱港本牧D-4碼頭及大阪港C9貨櫃專用碼頭，是繼取得東京大井 5 號碼頭後，公司在日本布局的另兩處重要據點。另一方面，公司持續深化南亞與東南亞布局，2025年起擴大在印度及越南的航線，並加強與當地策略合作，確保公司在南亞與東南亞市場快速成長過程中，掌握競爭力。

萬海航運去年前合併營收1069.72億元，年減11.06%，營業淨利268.92億元，年減28.25%；歸屬母公司稅後淨利214.48億元，年減38.05%，EPS為7.64元。