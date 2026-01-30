快訊／台股收盤大跌472.52點　台積電跌30元至1775

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（30日）開高走低，加權指數終場大跌472.52點，以32063.75點作收，跌幅1.45％，成交量9071.11億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以上漲19.25點開出，指數開高走低，盤中最高達32555.52點，最低32004.96點，終場收在32063.75點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1775元，跌幅1.66％；鴻海（2317）下跌3.5元至220.5元；聯發科（2454）下跌20元至1760元；廣達（2382）下跌3元來到280元；長榮（2603）下跌4元至186元。
今天漲幅前5名個股為精金（3049）上漲0.84元，漲幅9.95％；南亞科（2408）上漲29.5元，漲幅9.93％；增你強（3028）上漲4.15元，漲幅9.92％；台富（1454）上漲1.3元，漲幅9.89％；欣興（3037）上漲34元，漲幅9.87％。
跌幅前5名個股則為昶昕（8438）下跌6.4元，跌幅10％；佳能（2374）下跌9.4元，跌幅9.94％；星通（3025）下跌7.6元，跌幅9.91％；榮科（4989）下跌5.5元，跌幅9.35％；聯電（2303）下跌6元，跌幅8.77％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|精金（3049）
|9.28
|▲0.84
|▲9.95％
|南亞科（2408）
|326.5
|▲29.5
|▲9.93％
|增你強（3028）
|46.0
|▲4.15
|▲9.92％
|台富（1454）
|14.45
|▲1.3
|▲9.89％
|欣興（3037）
|378.5
|▲34.0
|▲9.87％
|昶昕（8438）
|57.6
|▼6.4
|▼10.0％
|佳能（2374）
|85.2
|▼9.4
|▼9.94％
|星通（3025）
|69.1
|▼7.6
|▼9.91％
|榮科（4989）
|53.3
|▼5.5
|▼9.35％
|聯電（2303）
|62.4
|▼6.0
|▼8.77％
資料來源：證交所
