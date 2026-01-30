台灣港務公司115年甄試簡章公告　起薪4.28到5.84萬元

▲港務公司榮獲1111人力銀行「2025年幸福企業－貿易流通業金獎」。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司「115年度新進從業人員甄試」簡章已正式公告，報名期間自即日起至115年2月9日(星期一)下午5時止，筆試訂於115年3月21日(星期六)舉行，口試安排於115年5月9日(星期六)及5月10日(星期日)辦理。港務公司表示誠摯邀請有志投入港口事業、重視團隊合作與願意在國營事業中長期發展的優秀人才加入，把握機會報名。

港務公司指出，本次甄試預計招考正取141名、備取191名，職缺分為師級及員級。師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪58,410元／月；員級部分，高級事務員及高級技術員需具「專科以上相關科系畢業」或「專科以上畢業並具3年以上相關工作經驗」，起薪為49,690元／月；助理事務員及助理技術員則開放「高中職畢業」即可報考，起薪為42,830元／月。港務公司提供具市場競爭力的待遇，並持續優化薪酬結構與職涯發展規劃。

因應國際市場變動及產業趨勢，港務公司持續推動數位與永續雙軸轉型，積極布局港埠營運、綠色能源及旅運服務等多元業務。本次甄試共開設18個類科，招考地點涵蓋基隆港、北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9個港口，歡迎各專業領域人才加入，共同為港口未來注入新動能。

港務公司長期致力打造「相互支持、安心發展」的職場文化，營造讓同仁能夠「做好工作、過好生活」的幸福職場，並榮獲「友善家庭、人才發展、健康職場、幸福企業」等多項相關獎項肯定。港務公司期待每一位加入的夥伴，都能以身為港務人為榮，在團隊中成長、在專業中累積實力。

本次甄試筆試考區設於雙北及高雄，口試考區設於高雄。有意報考者，可至港務公司甄試報名網站(https://tipc115.twrecruit.com.tw)查詢相關資訊。港務公司邀請有意者一同加入幸福港務人的行列，攜手守護港口、迎向未來