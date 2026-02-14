ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

40、50歲才開始投資來得及嗎？　日房產達人點出「理財囤積症」

▲省錢,存錢。（圖／pexels）

▲投資沒有所謂的最佳時機。（圖／pexels）

記者洪菱鞠／綜合報導

看著身邊朋友靠著台股或ETF往財富自由邁進，不少存款族到了40、50 歲才驚覺：「現在才開始準備退休金，是否早已錯過時機？」日本一位擁有10億日圓資產、年租金收入4000萬日圓的房地產投資者，直言這個問題本身毫無意義，只是若持續維持現狀，老後資金不足的風險將成為必然，甚至以犀利觀點指出：「只會存錢的人，和住在垃圾屋裡的人沒有兩樣」。
 
畢業於慶應義塾大學經濟學部的村野博基，曾任職於大型電信公司，在擔任上班族的同時便開始接觸金融投資，隨後積極投入不動產市場，並於2019年從任職20年的公司提前退休。現為房地產投資專家的他，在個人著作《戦わずして勝つ 不動産投資30の鉄則（不戰而勝：房地產投資的30條鐵律）》中分享，經常被同世代的人問到：「以前都只存錢，現在才投資還來得及嗎？」，他反問：「如果來得及就投資，來不及就不做嗎？」強調與其糾結時間，不如思考「如何讓它來得及」。
 
村野博基進一步說明，這種「來得及才要做」的想法，本質上是一種「白名單思維」，即只做保證成功的事；但他主張應採用「黑名單思維」，也就是優先排除「老後破產」這個絕對不能發生的選項。一旦意識到「什麼都不做」將導致老後資金匱乏，那麼無論年齡為何，「現在就開始」。他認為，即便年收入約500萬日圓，只要花10年時間，也有機會累積約1億日圓的資產，前提是必須重新檢視家庭收支，確保收入大於支出、現金流呈正值，即使是40多歲或年近50歲，只要願意持續投入，仍有機會打造安穩的退休生活。
 
此外，對於「存錢」這件事，村野博基形容這種行為與「住在垃圾屋的人」無異。他解釋，金錢的價值在於流動與運用，若只是盲目存款，不過是在收集一堆自認為有價值、實則會隨通膨縮水的「紙片」，這與囤積症捨不得丟的心態如出一轍。不過，他也給予存款族正面肯定，認為「能存得住錢」在投資上是極大的優勢，代表維持「收入大於支出」的狀態，只要將其轉化為投資動能，並維持原有的生活水準，資產累積的速度自然會比現在更快。他也強調，投資沒有所謂的最佳時機，只要開始行動並持續下去，退休資產就有可能實現。

