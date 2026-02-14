春節9天連假明起跑！ ATM領錢 5大注意事項一次看

農曆春節連續九天假期明（14日）起跑，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

為什麼我家沒變有錢人？韓國暢銷榜作家點出三個致富條件

兒子有天突然問：「為什麼我們家沒能成為有錢人呢？」聽完後我也開始好奇，我們家的富貴命運是由什麼決定。

台股飆漲財富效應！ 彭博：台灣央行升息選項浮上檯面

根據《彭博》報導，多重利好因素帶動台灣經濟持續成長，台灣央行有更多空間觀望通膨及房價走勢，經濟學家認為台灣央行在今年沒有降息急迫性，但對後續利率走勢出現分歧，升息選項浮上台面，關鍵之一在於股市上漲財富效應是否會使民間消費回溫並推升通膨突破央行舒適圈。

40、50歲才開始投資來得及嗎？ 日房產達人點出「理財囤積症」

看著身邊朋友靠著台股或ETF往財富自由邁進，不少存款族到了40、50 歲才驚覺：「現在才開始準備退休金，是否早已錯過時機？」日本一位擁有10億日圓資產、年租金收入4000萬日圓的房地產投資者，直言這個問題本身毫無意義，只是若持續維持現狀，老後資金不足的風險將成為必然，甚至以犀利觀點指出：「只會存錢的人，和住在垃圾屋裡的人沒有兩樣」。

富蘭克林坦伯頓與幣安推進策略性合作 推出機構級場外抵押品計畫

全球投資領導機構富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）與全球交易量及用戶數領先的加密貨幣交易所幣安（Binance），近日共同宣布推出全新的機構級場外抵押品計畫（Institutional Off-Exchange Collateral Program），進一步提升數位市場的安全性與資本效率。

農曆春節期間 券商複委託下單投資全球不中斷

回顧去（2025）年，國人透過複委託投資海外，全年複委託新增戶數112萬戶、總戶數達701萬戶，總成交金額年增37%，達10.8兆元，台股自2月11日起封關休市長達十一天；然而，全球市場並未同步放假，近期美股科技股波動加劇，國際市場不確定性升高，投資人在年假期間，仍可利用券商複委託交易，參與海外市場投資。

集邦預計HBM4驗證將於第二季完成 三大原廠供應輝達格局有望成形

根據TrendForce最新HBM產業研究，隨著AI基礎建設擴張，對應的GPU需求也不斷成長，預期NVIDIA Rubin平台量產後，將可望帶動HBM4需求。目前三大記憶體原廠的HBM4驗證程序已進展至尾聲，預計於2026年第二季陸續完成。其中，Samsung憑藉最佳的產品穩定性，預期將率先通過驗證，SK hynix、Micron隨後跟上，可望形成三大廠供應NVIDIA HBM4的格局。

一表看12家金控獲利 國泰金1月EPS 0.99元居首位

13家金控除了台新新光（2887）之外，其餘12家獲利全數出爐，為壽險業接軌IFRS 17後首次公布自結數，國泰金（2882）一月稅後淨利達146.1億元，EPS 0.99元，超車富邦金（2881），居金控獲利之首，富邦金一月稅後淨利101.2億元，EPS 0.72元。

快訊／新台幣鈔票設計概念票選結果出爐 2類主題得票率超過1成

新台幣新鈔圖案票選結果出爐！央行今（13）日指出，近期辦理「台灣之美」系列鈔券面額主題票選活動，已在今日傍晚5點順利完成。累積總投票數達19萬2959人次，充分展現國人對新版鈔券之高度期待與參與熱忱。其中以「島嶼生態」得票率16.88%最高，另保育動物之美得票率亦達12.19%，是「唯二」得票率超過1成以上的主題。

多頭不回！萬馬奔騰5大好產業 鎖定AI、衛星、軍工標的

即將迎來春節長假，只要國際股市未連續大跌，開紅盤後將陸續召開董事會確定股息配發，台股低檔三萬點支撐力道仍強；以台積電為主軸的AI供應鏈，以及外資高喊產業進入超級循環的記憶體、PCB、ABF，外加低軌衛星及軍工族群都是被關注標的。