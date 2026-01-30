歐美線運價再下修、SCFI下跌9.68%　估最快3月回升

▲SCFI顯示歐美線運價單周都下跌一成以上。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨公司指出，貨櫃船運市場歐美線運價今日都有下修，美西線每大箱(40呎櫃)原1700-1750美元的運價，今(30)日降到1600-1700美元，美東線原2500-2600美元的運價降到2350-2500美元，歐洲線自2500美元降到2000-2200美元；上海航運交易所今日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌9.68%，指數來到1316.75點。

多數公司表明現行運價實施將到2月底，代表3月初才有可能調升運價。今日SCFI和上周一樣，幾乎全航線運價都下跌，僅有日本與韓國線平盤，波斯灣線單周跌幅和上周一樣超過兩成，歐美主航線運價都是下跌一成以上。

今日SCFI上海到歐洲每箱運價1418美元，下跌177美元，跌幅11.10%；地中海線每箱2424美元，下跌332美元，跌幅12.05%；美西線每大箱1867美元，下跌217美元，跌幅10.41%；美東每大箱2605美元，下跌291美元，跌幅10.05%。

波斯灣線每箱運價997美元，下跌291美元，跌幅22.59%，南美線(桑托斯)每箱運價1131美元，下跌22美元，跌幅1.91%；東南亞線(新加坡)每箱運價483美元，下跌13美元，跌幅2.62%。