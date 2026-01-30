萬海看美國線回暖　2026年貨量與運價仍有撐

▲萬海總經理謝福隆。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

萬海航運（2615）總經理謝福隆今日表示，對2026年美國線營運展望抱持審慎樂觀看法。隨著美國關稅政策影響逐步鈍化，加上美國11月將舉行總統大選，政策面可能轉向更重視抑制通膨，對關稅立場預期不致過於強硬，有助帶動美國自亞洲與歐洲的進口需求回溫。

謝福隆指出，在貨量逐步回升、美國直客對運價的可接受水準仍具支撐下，萬海對2026年美國線行情看法正面，預期整體表現可望優於前一年。

回顧美國線近年市況，謝福隆表示，2024年曾出現一波明顯高峰，當年6至9月出口貨量轉趨熱絡；不過，2025年受美國關稅因素影響，整體衝擊相對明顯，全年僅6月貨載表現較為突出。隨關稅效應逐步發酵，下半年貨量走弱，加上第四季本為傳統淡季，美西與美東線運價皆出現回檔，直到12月上旬市場才出現較明顯反彈。

謝福隆認為，隨市場逐步消化關稅不確定性，後續需求回溫動能仍有機會延續至2026年，將持續觀察政策變化與貨量走勢，彈性調整美國線營運布局。

萬海表示，2025年全球航運市場持續受到國際總體經濟不確定性、地緣政治事件及供應鏈調整等因素影響，整體運價與運能供需結構持續呈現高度波動。面對市場變化，公司秉持審慎經營原則並憑藉深耕亞洲的領導地位，穩健拓展中遠洋市場布局。以區域深耕、成本效率與船隊優化為核心策略，強化航線競爭力，並透過碼頭資產提升營運效益，增加在變動市場中的獲利能力與競爭門檻。

萬海2025年全年合併營收1,403.54億元，反映了全球運價波動。營收表現仍具韌性，年減幅度優於同業水準，獲利結構維持穩健。亞洲區內航線仍為公司主要營運動能，近洋市場受惠於區域貿易活絡與供應鏈重組需求，貨量穩定；中遠洋航線部分，受全球運能供給增加與市場競爭加劇影響，運價呈現較大波動。公司透過彈性船舶調度、優化航線組合與控制營運成本，來提升營運穩定度，並降低市場波動對獲利的影響。

運力方面，公司持續推動節能新船，2025 年陸續迎來3艘 13,000 TEU 新造船及2艘12,000TEU原出租但目前已解租取回的船舶投入北美及南美航線，並搭配近幾年來新交的高效能近洋線新船，來增加船舶裝載率與降低單位燃油成本，在成本控管上展現顯著成效。面對能源轉型壓力，新船隊均符合高環保標準。

面對全球港口自動化趨勢，公司將於2026年發揮高雄港第五貨櫃中心之營運效能。該中心透過自動化與環保電能機具，大幅縮短船舶在港時間，提升運轉效率。 此外，也計劃將投資取得日本橫濱港本牧D-4碼頭及大阪港C9貨櫃專用碼頭，是繼取得東京大井 5 號碼頭後，公司在日本布局的另兩處重要據點。另一方面，公司持續深化南亞與東南亞布局，2025年起擴大在印度及越南的航線，並加強與當地策略合作，確保公司在南亞與東南亞市場快速成長過程中，掌握競爭力。

萬海也指出，公司營運策略聚焦三大方向：

1. 深化亞洲、審慎經營中遠洋市場： 維持亞洲區內航線（Intra-Asia）密集、市佔率高之優勢，緩解中遠洋航線之波動風險。5月份將進一步與ONE合作加開華中北直達美西洛杉磯航線，使我司美西航線達到三條，提升北美市場服務能力，形成更具韌性的航運服務網絡。

2. 資產優化與節能減碳： 持續依據市場需求與環保法規要求，引進新世代節能船型，提升燃油效率並降低碳排放。公司亦配合國際海事組織（IMO）相關規範，推動船舶節能管理與數位化監控系統，朝向永續航運目標邁進。公司船隊隨著新船加入，平均船齡已降至8.5年，遠低於業界平均船齡的13.5年，並持續打造新貨櫃，目前的平均櫃齡 5.2 年，低於業界平均的6.8年。2026年公司將接收6艘新造船舶，包括7,000 TEU 2艘、8,700 TEU 4 艘。 2027年至 2030 年，公司將再接收30 艘新造船，包括 6,000 TEU 6 艘、8,700 TEU 12 艘、1.6 萬 TEU 大型船舶 12 艘，2026年至2030年計將新增運力38.1萬TEU。

3. 財務結構穩健：審慎控管資本支出與負債水位，維持良好現金流與成本結構，在景氣循環中維持長期競爭力。