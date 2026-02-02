高股息也要有攻擊力！00929指數編製三升級靠「半導體」拉開績效差距

財經中心／綜合報導

受惠於AI晶片需求強勁，今年台股半導體族群氣勢如虹，推升加權指數頻創新高。這波行情中，半導體持股比重已成為高股息ETF績效勝出的關鍵指標。觀察五大高股息ETF，復華台灣科技優息（00929）因半導體權重逾四成，年初至今報酬率突破10%，不僅奪下績效冠軍，也是五檔中唯一跑贏大盤者；國泰永續高股息（00878）半導體配置約27%，今年以來報酬率約7.2%，排名第二，其餘三檔ETF則明顯落後大盤。

台股開春動能強勁，半導體權值股持續扮演多頭主軸。台積電受惠2奈米製程技術領先與AI晶片代工優勢，今年股價持續攻高，飆至1,835元歷史新高，扮演台股多頭總司令。聯發科受惠AI ASIC商機與Google供應鏈利多，年初至今漲幅超過40%，市值逼近3兆元。成熟製程需求回升，也推升聯電股價大漲逾40%，創下26年來新高。封測大廠日月光投控則受惠先進封裝產能緊俏，今年來漲幅達20%。

在半導體族群點火下，相關持股比重較高的高股息ETF明顯受惠。以千億規模的五大高股息ETF來看，復華台灣科技優息(00929)半導體權重最高，達47.98%，其次為國泰永續高股息(00878)的27.48%，元大高股息(0056)則為23.34%。

半導體配置差異，也直接反映在績效表現上。00929近一個月漲幅達12.4%，今年以來上漲11.2%，不僅優於大盤，也居五大高股息ETF之冠；其次為00878，近月及今年以來報酬率分別為7.9%、7.2%；00919與0056表現則在伯仲之間，約落在6.5%左右。

專家分析指出，00929能在眾多高股息產品中脫穎而出，與其指數編製規則完成三大調整密切相關。首先，成分股由40檔擴增至50檔，有助分散個股風險，同時納入更多科技主流與新興題材；其次，擴大產業涵蓋範圍，新增三大新興產業，使投資組合更貼近台灣科技產業全貌；第三，調整頻率由每年一次改為每年6月、12月各調整一次，提升成分股對市場趨勢的反應速度。

指數優化後，00929在半導體產業鏈配置上更趨完整，涵蓋從上游材料與設備，如環球晶、中美晶；中游晶圓製造的台積電、聯電、世界先進，到下游封測的力成、矽格等關鍵環節，完整掌握AI應用擴散下，半導體供應鏈所帶來的成長紅利，也成為其績效表現突出的重要支撐。

