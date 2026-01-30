外資砍倉512億元　重手賣群創15萬張、友達3.8萬張

▲面板雙虎群創、友達成為今日外資賣超前二名個股。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
今（2026）年1月台股大漲3100點之多，近期最高來到32996點，農曆年關腳步將近，獲利了結賣壓出籠，今（30）日台股震盪走低收黑，外資大砍512.39億元，面板雙虎群創（3481）、友達（2409）成為賣超前二名個股，調節張數15萬6523張、3萬8923張。
台積電（2330）法說行情點燃台股1月多頭攻勢，從29000點附近，一口氣突破3萬、3萬1、3萬2三道整數關卡，累積獲利了結有待宣洩，加上為了規避農曆日台股休市，國際股市不確定因素，資金開始落袋為安，近兩個交易日出現高檔震盪跡象。
今日台股下跌472.52點或跌幅1.45%，以32063.75點作收，總成交值9340.79億，本周指數上漲102點，連六紅，月線上漲達3100點，呈現連二紅格局。
根據證交所公布籌碼動向，三大法人今日合計賣超636.84億元，外資由買轉賣，單日大砍512.39億元；投信賣超30.52億元，呈連26賣；自營商合計賣超93.93億元，其中自行買賣部分賣超6.96億元，避險方面買賣超86.97億元。
外資賣超前二名個股為群創、友達，調節張數分別15萬6523張、3萬8923張，賣超第三～五名個股、張數分別為旺宏（2337）2萬6734張、兆豐金（2886）1萬9883張、華邦電（2344）1萬8724張。
台積電（2330）、鴻海（2317）分居外資單日賣超第六、七名個股，賣超張數1萬3718張、1萬3628張；外資賣八～十名個股、張數分別為永豐金（2890）1萬3288張、大成鋼（2027）1萬3007張，以及台企銀（2834）1萬2781張。
外資買超第一～五個股、張數分別力積電（6770）7萬6930張、聯電（2303）5萬1899張、燿華（2367）2萬4271張、南亞科（2408）2萬1097張、可寧衛*（8422）1萬9301張。
外資買超第六～十名個股、張數分別至上（8112）1萬3901張、華新（1605）1萬719張、中鋼（2002）9708張、凱基金（2883）9550張及華航（2610）8862張。
