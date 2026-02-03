千億高股息ETF績效比一比！00929奪「報酬、填息」雙冠王脫穎而出

財經中心／綜合報導

台股上演瘋馬行情，帶動ETF全面走揚，復華台灣科技優息（00929）在高股息ETF中拔得頭籌，漲幅逾 11%，是五大高股息ETF中唯一跑贏大盤者，績效更勝多檔主動型ETF，主要得益於指數優化後兼具成長與配息優勢，使其能在多頭行情中脫穎而出。

台股今年以來大漲逾3,000點，漲幅超過一成，吸引投資人湧入，使台股ETF規模突破4兆元大關，受益人數超過1,200萬人。進一步觀察五檔千億級的高股息ETF中，復華台灣科技優息（00929）以11.2%的漲幅位居五檔之冠，也同步打敗大盤與多檔主動式台股ETF；國泰永續高股息（00878）以7.2%的漲幅排名第二，而群益台灣精選高息（00919）與元大高股息（0056）表現則在伯仲之間，漲幅約落在6.5%左右。

00929績效表現優異，關鍵在於去年底指數規則調整，包括成分股數量擴增至50檔、納入三大新興產業，並將換股頻率提高為每年兩次，使選股機制不再僅依賴傳統高息股，而更能貼近科技產業輪動節奏，同步掌握大盤成長動能。

在產業布局上，00929除了深耕半導體產業鏈，更納入台積電、聯發科、大立光等關鍵權值龍頭。目前其半導體權重達47%，為五大高股息ETF之最，成為帶動績效的核心動能。指數優化效果亦反映在配息能力，回測顯示00929近五年平均股息殖利率達7.59%，優於台灣高股息指數的6.28%與加權指數的3.7%，顯示其在配息結構上具備相對優勢。

從實際配息與填息觀察，00929去年四次調升配息金額，為調升次數最多的高股息ETF，反觀0056、00878與00919則皆曾出現調降。填息速度方面，00929去年12次除息中有11次於當天填息，僅一次歷時7天，整體效率穩居五大高股息ETF之首。這種高配息、高成長且高填息效率的「三高」表現，讓00929在這波多頭行情中展現出極佳的投資效益。

