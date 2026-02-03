ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

千億高股息ETF績效比一比！00929奪「報酬、填息」雙冠王脫穎而出

財經中心／綜合報導

台股上演瘋馬行情，帶動ETF全面走揚，復華台灣科技優息（00929）在高股息ETF中拔得頭籌，漲幅逾 11%，是五大高股息ETF中唯一跑贏大盤者，績效更勝多檔主動型ETF，主要得益於指數優化後兼具成長與配息優勢，使其能在多頭行情中脫穎而出。

台股今年以來大漲逾3,000點，漲幅超過一成，吸引投資人湧入，使台股ETF規模突破4兆元大關，受益人數超過1,200萬人。進一步觀察五檔千億級的高股息ETF中，復華台灣科技優息（00929）以11.2%的漲幅位居五檔之冠，也同步打敗大盤與多檔主動式台股ETF；國泰永續高股息（00878）以7.2%的漲幅排名第二，而群益台灣精選高息（00919）與元大高股息（0056）表現則在伯仲之間，漲幅約落在6.5%左右。

00929績效表現優異，關鍵在於去年底指數規則調整，包括成分股數量擴增至50檔、納入三大新興產業，並將換股頻率提高為每年兩次，使選股機制不再僅依賴傳統高息股，而更能貼近科技產業輪動節奏，同步掌握大盤成長動能。

在產業布局上，00929除了深耕半導體產業鏈，更納入台積電、聯發科、大立光等關鍵權值龍頭。目前其半導體權重達47%，為五大高股息ETF之最，成為帶動績效的核心動能。指數優化效果亦反映在配息能力，回測顯示00929近五年平均股息殖利率達7.59%，優於台灣高股息指數的6.28%與加權指數的3.7%，顯示其在配息結構上具備相對優勢。

從實際配息與填息觀察，00929去年四次調升配息金額，為調升次數最多的高股息ETF，反觀0056、00878與00919則皆曾出現調降。填息速度方面，00929去年12次除息中有11次於當天填息，僅一次歷時7天，整體效率穩居五大高股息ETF之首。這種高配息、高成長且高填息效率的「三高」表現，讓00929在這波多頭行情中展現出極佳的投資效益。
 

不只配息更拚成長！00929布局AI+綠能，績效飆高股息ETF亮麗

不只配息更拚成長！00929布局AI+綠能，績效飆高股息ETF亮麗

復華台灣科技優息（00929）選股邏輯升級成效顯現！CMoney數據顯示，截至1月23日為止，00929今年以來還原息報酬率超過10%，躍居高股息ETF亮麗。法人分析，此波漲勢並非單純受惠短線行情，而是源於去年追蹤指數改版後，有助於精準掌握市場主流，使高股息ETF也能展現成長爆發力。

2026-01-29 08:30
記憶體帶量反彈！旺宏一度亮燈　5檔漲幅達半根停板

記憶體帶量反彈！旺宏一度亮燈　5檔漲幅達半根停板

市調機構集邦科技（TrendForce）最新記憶體產業調查出爐，上修第一季DRAM、NAND Flash各產品價格季成長幅度，激勵今（3）日記憶體族群反攻氣勢，旺宏（2377）一馬當先，以92元開出直奔93.2元漲停價位，南亞科（2408）、華邦電2344）、創見（2451）、威剛（3280）、十銓（4967）等個股漲幅也有半根停板。

2026-02-03 09:59
去年雙子星聯盟準班率高達81%　但謝志堅看彈性調節運力更重要

去年雙子星聯盟準班率高達81%　但謝志堅看彈性調節運力更重要

挪威知名海運市場分析平台Xeneta在《2025年度可靠性評分卡》報告中，根據年度平均可靠性排名，馬士基與赫伯羅德合組的雙子星聯盟船期，以81%的準時靠港率和僅-0.4天的延誤時間遙遙領先。而非聯盟船準點率為34%(沒在減班)、地中海航運(MSC)27%、海洋聯盟與卓越聯盟都是26%。

2026-02-03 07:00
台積電漲45元至1810　台股飆669點至32293

台積電漲45元至1810　台股飆669點至32293

美股4大指數全面收漲，台股今（3日）以31737.66點開出，指數大漲113.63點，漲幅0.36％。指數隨後漲勢擴大，上漲669.80點至32293.83點。

2026-02-03 09:02
台股上演瘋馬行情，帶動ETF全面走揚，復華台灣科技優息（00929）在高股息ETF中拔得頭籌，漲幅逾 11%，是五大高股息ETF中唯一跑贏大盤者，績效更勝多檔主動型ETF，主要得益於指數優化後兼具成長與配息優勢，使其能在多頭行情中脫穎而出。

2026-02-03 08:30
黃仁勳點火AI炫風！00982A主動伴飛　年化配息率飆逾10% 配息次次高　封關前卡位

黃仁勳點火AI炫風！00982A主動伴飛　年化配息率飆逾10% 配息次次高　封關前卡位

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台再掀AI旋風，強調AI需結合高速運算與長、短期記憶能力，讓記憶體與儲存題材再度成為資金焦點。法人指出，面對記憶體族群迎來資金風狗浪與波動考驗，主動式台股ETF「主動群益台灣強棒」（00982A）可透過彈性調整持股，避免追高殺低，加上配息次次高，年化配息率已衝上10%以上水準，更能幫助投資人長抱久留，維持良好投資紀律。

2026-02-03 06:00
輝達「南台灣設總部」？　黃仁勳：多數工程師都在台北

輝達「南台灣設總部」？　黃仁勳：多數工程師都在台北

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束訪台5天的一連串行程，2日晚間在松山機場受訪時提到輝達供應鏈，他回應現在有很多產品需要製造，需要在台灣招募更多人；另外，也提及是否考慮在南台灣設總部的問題，他則表示，「工程師仍集中在台北」。

2026-02-02 22:59
大型貨櫃船公司積極收購碼頭　台灣業者相較顯得謹慎保守

大型貨櫃船公司積極收購碼頭　台灣業者相較顯得謹慎保守

去年大型貨櫃船公司相繼傳出收購或投資碼頭訊息，今年開年德國赫伯羅德收購美國碼頭公司FIT，日本海洋網聯(ONE)簽下協定，買下大中國東北門戶港大連貨櫃碼頭DCT少數股權，相較之下台灣貨櫃三雄顯得謹慎保守許多。

2026-02-02 22:18
中鋼運通招募師級人員、起薪4萬元　公司年年獲利福利好

中鋼運通招募師級人員、起薪4萬元　公司年年獲利福利好

中鋼運通是國營事業模範生，年年獲利，本月13日為30周年慶，公司近日公告將招考5名師級新進員工，本月5日截止報名，預料將引發南部地區相關科系年輕人爭相報考。

2026-02-02 21:29
快訊／3檔「抓去關」新名單　生技、半導體股入列

快訊／3檔「抓去關」新名單　生技、半導體股入列

證交所、櫃買中心今（2）日公告3檔處置股新名單，包括上市生技股藥華藥（6446）、半導體股竹陞科技（6739）、擎亞（8096）都入列，皆為分盤交易，5分鐘人工撮合一次，從明（3）日起處置到2月25日。

2026-02-02 18:18

