台灣續列美國匯率觀察名單　央行：僅觸2項標準、未被認定操縱

記者陳瑩欣／台北報導

美國財政部最新公布半年度匯率政策報告，台灣再度被列入「外匯操縱觀察名單」，但未遭認定為匯率操縱國。對此，中央銀行30日發布4點聲明指出，台灣僅觸及美方3項檢視標準中的前2項，主因在於高儲蓄率與美國對台科技產品需求強勁，並強調央行干預已趨對稱、資訊揭露透明，與美方溝通管道持續順暢。

以下是央行聲明全文：

一、 美國財政部於本(2026)年1月30日(台北時間)公布半年度匯率政策報告(檢視期間為2024年7月至2025年6月)，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國；惟中國大陸、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及台灣續列觀察名單，並新增泰國。

二、 本次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達1,000億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為15.0%、本行淨買匯約59億美元(約為GDP之0.7%)。台灣僅觸及美方三項檢視標準 之前兩項，爰續列觀察名單 。

三、 此次美方報告對我國提出下列觀點：

1. 美國財政部認為，長期以來台灣經常帳順差主要反映高儲蓄率，此與人口老化和相對嚴格的財政紀律有關；至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求之影響。

2. 美方指出，自 2021 年以來，本行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。此外，本行於 2020 年開始每半年公開揭露外匯干預數據(最早為 2019 年數據)，且在 13 個半年度中有 7 次為淨賣匯。

3. 本行於2025 年 11 月 14 日與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據(落後一季發布)。

4. 有關我國資本管理及總體審慎措施：

(1) 台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場(OTC)金融產品之比例不得超過其匯入資金之 30%，並將此限制應用於反向 ETF(Inverse ETFs)；因為外國投資人可能透過反向 ETF 來對沖 ETF 部位，從而僅保留新台幣曝險部位，以炒作新台幣匯率。

(2) 央行的結匯管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有，該措施抑制了境內對新台幣匯率的炒作行為。

(3) 主管機關正逐步鬆綁銀行業相關法規，以發展本地資產管理業務。相關改革若順利推動，可能會增加居民和非居民之資金流入。

(4) 2025 年 12 月金融監督管理委員會採納了壽險業匯率會計規則變更，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本 ，儘管較低的避險比率可能會增加台灣壽險業之風險。

四、 本行與美國財政部向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見