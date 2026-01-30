ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣續列美國匯率觀察名單　央行：僅觸2項標準、未被認定操縱

▲央行外觀。（圖／記者李毓康攝）

▲央行外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國財政部最新公布半年度匯率政策報告，台灣再度被列入「外匯操縱觀察名單」，但未遭認定為匯率操縱國。對此，中央銀行30日發布4點聲明指出，台灣僅觸及美方3項檢視標準中的前2項，主因在於高儲蓄率與美國對台科技產品需求強勁，並強調央行干預已趨對稱、資訊揭露透明，與美方溝通管道持續順暢。

以下是央行聲明全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、 美國財政部於本(2026)年1月30日(台北時間)公布半年度匯率政策報告(檢視期間為2024年7月至2025年6月)，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國；惟中國大陸、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及台灣續列觀察名單，並新增泰國。

二、 本次匯率政策報告指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達1,000億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為15.0%、本行淨買匯約59億美元(約為GDP之0.7%)。台灣僅觸及美方三項檢視標準 之前兩項，爰續列觀察名單 。

三、 此次美方報告對我國提出下列觀點：

1. 美國財政部認為，長期以來台灣經常帳順差主要反映高儲蓄率，此與人口老化和相對嚴格的財政紀律有關；至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求之影響。

2. 美方指出，自 2021 年以來，本行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。此外，本行於 2020 年開始每半年公開揭露外匯干預數據(最早為 2019 年數據)，且在 13 個半年度中有 7 次為淨賣匯。

3. 本行於2025 年 11 月 14 日與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據(落後一季發布)。

4. 有關我國資本管理及總體審慎措施：

(1) 台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場(OTC)金融產品之比例不得超過其匯入資金之 30%，並將此限制應用於反向 ETF(Inverse ETFs)；因為外國投資人可能透過反向 ETF 來對沖 ETF 部位，從而僅保留新台幣曝險部位，以炒作新台幣匯率。

(2) 央行的結匯管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有，該措施抑制了境內對新台幣匯率的炒作行為。

(3) 主管機關正逐步鬆綁銀行業相關法規，以發展本地資產管理業務。相關改革若順利推動，可能會增加居民和非居民之資金流入。

(4) 2025 年 12 月金融監督管理委員會採納了壽險業匯率會計規則變更，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本 ，儘管較低的避險比率可能會增加台灣壽險業之風險。

四、 本行與美國財政部向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見

關鍵字： 匯率政策外匯操縱台灣經濟央行聲明美國財政部

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【快還錢！別再躲】父欠600萬跑路！債主不放過衝便當店撒白紙

推薦閱讀

記憶體股晶豪科衝漲停！　提前開獎單月獲利大增827%

記憶體股晶豪科衝漲停！　提前開獎單月獲利大增827%

台股今（30日）大跌472.52點作收，惟記憶體概念股相對強勢，其中利基型記憶體 IC 設計廠晶豪科（3006）今股價收195元漲停價，被要求提前公告獲利，去年（2025年）12月單月每股獲利2.41元，比前一年同期大增827%。

2026-01-30 16:33
台股蛇年2／11封關　馬年2／23開紅盤

台股蛇年2／11封關　馬年2／23開紅盤

證交所正式公告有農曆除夕暨春節集中交易市場開（休）市日期，休市日為2月16日至20日共計五天，但T+2交割結算作業關係，2月11日為蛇年最後交日，2月23日為馬年新春開紅盤，農曆年期間含休假日，台股休市將長達11天。

2026-01-30 14:59
上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電　中信金平均領破億奪冠

上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電　中信金平均領破億奪冠

證交所於今（30）日公布國內上市公司、第一上市公司2024年第二階段董事（不含員工酬金）平均酬金「實際」支領統計資料，中信金（2891）以1.02億元居冠，而國巨*（2327）、富邦金（2881）分別以7824.55萬元、7193.7萬元分居第二名及第三名，台積電（2330）則以5071萬排名第五名，而當年度公司虧損董事薪資最高三家分別宏達電（2498）、友達（2409）、力積電（6770）。

2026-01-30 12:11
歐美線運價再下修、SCFI下跌9.68%　估最快3月回升

歐美線運價再下修、SCFI下跌9.68%　估最快3月回升

超大型與大型攬貨公司指出，貨櫃船運市場歐美線運價今日都有下修，美西線每大箱(40呎櫃)原1700-1750美元的運價，今(30)日降到1600-1700美元，美東線原2500-2600美元的運價降到2350-2500美元，歐洲線自2500美元降到2000-2200美元；上海航運交易所今日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)下跌9.68%，指數來到1316.75點。

2026-01-30 16:14
萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

萬海航運總經理謝福隆今(30)日指出，今年美國關稅方面估計不會有強硬措施，加上通膨與期中選舉會有刺激經濟措施，估計美國線表現會優於去年，紅海估計今年仍難以全面復航，加上全球主要港口塞港問題，將可化解市場船噸過剩問題，公司今年有6艘新船交船，業績表現估計一定會比去年好。

2026-01-30 13:07
黃仁勳南港會面劉揚偉　透露輝達徵才「台灣也在規畫內」

黃仁勳南港會面劉揚偉　透露輝達徵才「台灣也在規畫內」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日上午現身輝達南港新辦公室，隨後與鴻海董事長劉揚偉進行會談，黃仁勳也表示，輝達正於全球多地擴大招募人才，台灣也在規畫之列。

2026-01-30 12:22
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

針對輝達（NVIDIA）是否在台北設立第二總部，執行長黃仁勳今日受訪時，被問及外界關注的「士林是否可能成為第二總部選址」，並未正面否認，反而以輕鬆語氣回應：「在士林蓋第二總部？聽起來很讚。」隨後補上一句「Possibility maybe a probability，who knows」。

2026-01-30 12:16
鋼鐵人回神！中鋼出量上攻、2檔刷漲停　外資低檔回補

鋼鐵人回神！中鋼出量上攻、2檔刷漲停　外資低檔回補

台股漲幅已大，農曆年前落袋為安心態濃厚，主流電子股高檔震盪，資金轉進低基期鋼鐵股，中鋼（2002）公布去（2025）年12月單月獲利自結數轉盈，外資低檔回補，今（30）日股價延續昨（29）日強勢表現，震盪走高21.55元，漲幅逾4%，中鴻（2014）急拉而上到20.6元漲停價位，開盤兩個小時，11點左右成交量約9.5萬張，漲停委買1.2萬張，海光（2038）也刷漲停。

2026-01-30 11:05
金價漲不停難賺黃金財！台銀存摺抽獎門檻變高　首獎獲8萬

金價漲不停難賺黃金財！台銀存摺抽獎門檻變高　首獎獲8萬

台銀今（30）日指出，為了回饋黃金存摺往來戶，特別推出「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動，只要今日起到4月底前買進20公克黃金存摺就可抽獎，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推，最大獎是價值8萬元的黃金存摺，不過若對照台銀3年前舉辦的同質性活動，因金價大漲，可以發現「進場門票三級跳」，要交易近11萬元才能獲得1次抽獎機會。

2026-01-30 10:26
記憶體逆勢衝鋒！晶豪科亮燈漲停　力積電、南亞科飆半根

記憶體逆勢衝鋒！晶豪科亮燈漲停　力積電、南亞科飆半根

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（29）日抵台，提到記憶體對AI運算的未來至關重要，也點火今（30）日記憶體族群強勁攻勢，IC設計晶豪科（3006）跳空直奔195元漲停價位，南亞科（2408）、力積電（6770）飆漲逾半根漲停板，且開盤半個小時，成交金額都突破百億元，居上市成交金額最大兩檔個股。

2026-01-30 10:03

讀者迴響

熱門新聞

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

黃仁勳赴榕居晚宴　張忠謀坐輪椅現身

即／黃金、白銀直線暴跌

記憶體逆勢衝鋒！晶豪科亮燈漲停　力積電、南亞科飆半根

黃金突破5500美元後暴跌震盪　投資人獲利了結

快訊／台股收盤大跌472.52點　台積電跌30元至1775

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

即／威力彩「7.7億頭獎」密碼出爐

ETF大師兄回來了！不敗教主：幫你打工一輩子

威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌　撂話中頭獎年假自主延長

台銀「白銀龍條塊」首見斷貨！　貴金屬飆漲被掃光

拿2000元鈔票「菜市場、夜市都拒收」！1行業超愛用

即／威力彩連27槓　下期飆8.7億

記憶體股晶豪科衝漲停！　提前開獎單月獲利大增827%

上市董事酬勞曝光！4公司超車台積電　中信金平均領破億奪冠

台積電跌20元至1785　台股下修250點退至32279

3檔飆股「抓去關」新名單　矽光子聯亞、PCB概念股金居明起處置

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366