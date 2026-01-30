川普千億退稅救選情　美股輪動行情啟動

▲中租投顧總經理蘇皓毅。（圖／中租投顧提供）

記者巫彩蓮／台北報導

川普政府支持率亮紅燈，千億美元退稅紅利即將上路，有望成為推動經濟刺激政策的核心動力，隨著今（2026）年美國期中選舉逼近，《大而美法案》已蓄勢待發，透過追溯至去（2025）年的減稅措施，預計將向市場注入千億美元以上的退稅紅利。中租基金平台總經理蘇皓毅分析，川普政府刻意引導油價下滑以維繫消費動能，這套財政組合拳正試圖在政治壓力下，強行延長美國經濟的擴張週期，為市場帶來新一輪投資契機。

儘管宏觀數據亮眼，但美國底層經濟的「K 型分化」仍持續影響市場結構。新興名詞「ALICE」（資產受限、收入受限但有工作者）揭示了資產階級與受薪階級間的鴻溝，而AI導入造成的自動化與行政人力替代，預計將使新增就業動能維持緩和。然而，1月消費者信心指數創下新高，通膨預期降至一年低點，顯示在利率趨於中性、就業低速成長的環境下，美國經濟仍具備極強韌性。

在企業基本面方面，S&P 500的財報數據持續優於預期。雖然2025年第四季仍由科技「七巨頭」（Magnificent 7）帶動逾20%的增長，但展望2026年，其餘493家企業的獲利成長預估將從 4.1% 大幅跳升至 12.1%。蘇皓毅指出，這種獲利結構的均衡化，意味著市場正從單一科技股驅動轉向類股輪動的健康格局。同時，雲端服務商持續上修資本支出，將繼續為AI供應鏈注入強心針，確保科技產業作為整體經濟「標配」的地位不墜。

從政策面觀察，川普政府取消綠能補貼轉向化石燃料，並大幅增加國防預算，將有利於傳統產業、價值型類股與軍工行業，蘇皓毅表示，雖然地緣政治可能導致股市短期震盪，但考量美股、美債是執政者的核心政績，發生系統性崩盤的機率偏，面對類股輪動格局，建議投資人透過多元配置分散風險，同時採取定期定額策略紀律扣款，更可藉由程式化交易適時加碼進場。

