萬海7千箱新造船「爾春輪」命名典禮　今年6艘熱門中型船交船添業績

▲WH711命名典禮合照。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(30)日上午在上海外高橋造船公司舉行「WAN HAI 711 爾春輪」命名典禮暨公益捐贈活動。該公司今年6艘市場缺稀的熱門中型貨櫃船交船，將可增添營收獲利。

命名典禮邀請浙江恆碩實業有限公司董事長華晨佐先生的夫人唐祉禕女士擔任「WAN HAI 711 爾春輪」的命名人，為新船獻上航行順遂、豐盈滿載的祝福，在現場貴賓的觀禮見證之下，命名典禮圓滿完成。

「WAN HAI 711爾春輪」為萬海航運與上海外高橋造船公司首次合作2艘7千箱(20呎櫃)系列船舶當中第1艘，預計2月初交付後投入萬海航運遠東－東地中海航線營運。此系列船舶全長272公尺，寬42.8公尺，最大吃水15公尺，採用新型主機搭配多項環保節能設計，其中船艏導風罩與艉軸節能裝置的整合設計，有效降低燃油消耗與廢氣排放，兼顧節能減排與長期營運需求，落實萬海航運「環境保護、永續經營」的承諾。

萬海航運持續擴大船隊規模，過去五年總船隊數從92艘增加至124艘，整體運能由29萬箱成長至約60萬箱；「 WAN HAI 711 爾春輪」交付後，在萬海新船佈局方面，未來總計將有35艘新船待交付。隨著船隊規模與運能的持續提升，將進一步強化航線覆蓋與艙位調度彈性，有助於提升航班穩定度與運輸可靠性，為客戶提供更優質完善的海運服務。

萬海航運感謝上海外高橋造船公司的付出，特別結合公益捐贈活動，回饋造船廠所屬城市，捐贈所需物資予上海市在地社福機構 - 青聰泉兒童智慧訓練中心，協助優化教學與學習環境。萬海航運秉持「WE CARRY, WE CARE」的企業精神，除深耕航運本業、用心服務客戶外，亦持續投入社會關懷與在地回饋，期望以實際行動支持弱勢族群，善盡企業社會責任。