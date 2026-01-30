航港局強化春節及和平紀念日連假海運安全　執行客運航安抽查

▲劉志鴻副局長督導馬祖南北之星2號情形。(圖／航港局提供)

記者張佩芬／台北報導

為使春節及和平紀念日連續假期海運疏運順暢，強化船舶航行安全管理，航港局已於115年1月21日至23日辦理「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，完成45艘固定航線載客船舶及海運客運場站4處重點項目查察，相關缺失均要求業者改善完成，旨在確保旅客乘船安全並完善海運服務品質。

航港局強調，本次抽查重點將聚焦於載客船舶「乘客登船實名制情形」、「行動電源自燃消防演練」、「航行設備運作正常」、「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「火警警報系統運作正常」，海運客運場站「班次時刻表及票價標示清楚，是否包含中英文標示」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」、「場站無障礙設施之指標(引)是否清楚明確」、「場站是否維持無障礙廁間及通道空間暢通無礙」、「無障礙廁所設備可否正常使用」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」、「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」與「是否有設置合格AED 設備」等，若發現有任何影響航行安全缺失，將要求業者立即改善，並經複查確認無問題後始得開航。

該局表示，船舶航行安全為連續假期海運疏運之核心工作，已責成業者落實開航前播放或示範救生衣穿著宣導，抽查船舶相關設備及船員應變能力，確保船舶適航性。本次特別加強查核行動電源冒煙起火演練及現場操作情形，另再次呼籲，如乘客須攜帶鋰電池或行動電源登船，應選用經商品檢驗合格之產品，不得託運或放置行李箱，並隨身攜帶，放置視線可及處，以確保海運旅客及船舶安全。

圖1-陳副局長督導金門水頭旅運場站情形