「海鯤軍艦」順利執行第二次淺水潛航測試　造價比韓澳便宜

▲「海鯤軍艦」順利執行第二次淺水潛航測試。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣國際造船公司(2208)承造「海鯤軍艦」，繼昨（29）日完成「首次下潛」後，今日持續執行「淺水潛航測試」項目，均順利完成預設目標。

台船表示將續依測試程序書，循序漸進逐次執行各表定操作深度之艦船操縱、偵蒐裝備、緊急功能及戰鬥管理等測項，以驗證全艦功性能，確保達到海軍操作需求與作戰性能。

台船也透過科普指出，「海鯤軍艦」工期並未較久甚至偏快、經費並未偏高，比韓澳等便宜，外界常質疑「海鯤軍艦」價格偏高，甚至有500億元的錯誤說法，其實單艦成本只有約380億元。

IDS原型艦的整案經費雖然達500億元，但其中包括魚雷、海軍廠房、台船廠房設備等經費都在內，並不是單艦的造價。「海鯤軍艦」的單艦契約金額包括人力款12.8億、物料款248.4億、台船建造費用117.8億，合計其實只有379億餘元。

為了跟外國潛艦造價相比，台船把網路上查到公開的各國新一級柴電潛艦原型艦的經費，以當年美金價格經過通膨計算器估算為2024年的美金金額後，再以匯率30.5換算為新台幣後，來和「海鯤軍艦」的契約金額相比，澳洲約新台幣561億元，韓國784億元，德國959億元。