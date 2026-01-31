ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2026年股債雙多格局　法人建議多重收益平衡基金布局

▲▼美股。（圖／路透）

▲美股示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美股近期屢創佳績，惟在聯準會決議維持利率不變後，市場消化大型科技股最新成績單之際，國泰投信認為，微幅盤整為漲多後的正常整理現象，投資人不必太過擔心，展望今（2026）年，是屬於股、債雙多的時代，美國股市受惠於AI發展，投資誘因強勁，債市則行走在降息循環中，市場普遍預期，今年仍有降息空間，建議投資人可善用平衡型基金，一手掌握美股及美債趨勢。

國泰投信分析，觀察今年的宏觀經濟格局，雖然AI科技帶動的結構性成長依然是市場主旋律，但降息循環所帶來的金融環境變遷，同樣不可忽視；在利率下行的過程中，債券價格的資本利得空間逐漸打開，尤其是體質優良的美國投資等級債，在景氣循環的不同階段能發揮避險作用。

透過平衡型基金的機制，投資人不必在「股」與「債」之間艱難取捨，藉由專業投信團隊的精準眼光，根據即時的市場情緒、通膨數據及聯準會政策動向，動態配置於高成長性的科技股與具備防禦性質債券，打造攻守兼備的投資策略。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，美股超級財報周有8成企業表現優於預期，顯示整體基本面強勁，但個股走勢卻呈現漲跌不一的局面，反映當前市場情勢多變，此時投資布局宜採取「ABC」多元配置。

A指的是「America」美股，其優勢在於品牌實力稱霸全球，長期主導全球消費與科技市場，成分股Apple、Microsoft、Amazon、NVIDIA等，名列全球前十大品牌，美國企業在全球品牌中具有主導性地位。

至於B指的是「Balance」，即時應對投資環境變化，動態調整股、債標的權重，追求最佳投資成果；C則是指「Currency」透過台幣、美元、人民幣、南非幣與日圓五大幣別投資，規避匯率風險。

關鍵字： 美股降息平衡基金AI投資策略

馨儀突不適自虧「戀綜結果」　青峰推薦：去擅長的草原XD

