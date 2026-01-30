貿協尾牙總獎金五百萬、舞鈴劇團百萬演出　營運績效優異加發獎金

▲黃志芳在尾牙上全程扮演山神與員工同樂。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會今(30)在南港世貿二館舉辦年終晚會，席開103桌，摸彩總獎金5百萬元，活動頭尾舞鈴劇團精彩的演出估計價值上百萬元，貿協董事長黃志芳當場宣布因為去年主辦世博會TECH WORLD台灣館成功吸引116萬名觀眾，以及電腦展等卓越成績，加發特別獎金給員工。

黃志芳致詞時感謝各國使節代表、企業界夥伴、政府機關代表、退休同仁，與在場的媒體朋友，指出尾牙不僅是一年辛勞的總結，更是一個感恩的時刻，大家一起慶祝過去一年的成就。

因為貿協同仁的努力，去年創下優異的成績，特別是在政府的委託下，主辦的大阪世博會台灣館受到了各界的高度好評，成為國人在2025年最感動、最驕傲的一件事。

▲左上圖黃志芳與劇團合影；右上圖劇團精彩演出、下圖貿協長官與劇團最後謝幕。（圖／記者張佩芬攝）

今晚的開場表演，特別邀請了在大阪世博會上演出的舞鈴劇團，該團去年8月8日在台灣展館日吸引80多國近2千名觀眾；今晚該劇場帶來「山、海、天、光」的濃縮版精彩演出。據了解，該團演出都是上百萬元等級，今晚是友情價特別演出，讓貿協員工都能感受世博會上才有的獨特體驗。

黃志芳指出，去年面對美國對等關稅的挑戰，貿協與企業夥伴們攜手克服了困難，像是Computex這樣的展覽依然持續成為全球焦點。展會活動的全力衝刺，讓貿協在去年創造了驚人的營運績效，因此決定加發工作獎金。

黃志芳特別感謝支持貿協的政府單位，一起在全球打拼的企業夥伴們，以及走遍世界報導台灣成功故事的媒體朋友們！同時也要記住那些駐外同仁，他們無法回家與家人團。

今晚的尾牙抽獎禮品總金額高達五百萬元，貿協的董事們，包括商總的許理事長以及唐協的董事長，都慷慨捐出了兩萬元的紅包，還有微軟的張執行長，甚至自掏腰包捐出價值近5萬元，最新的蘋果產品和艾馬仕聯名表。

黃志芳親自做角色扮演，演出舞鈴劇團「山、海、天、光」中的山神，花了兩小時做裝扮，並全程穿著沉重的戲服逐桌敬酒，應邀拍照，與員工同樂。