輝達尾牙神秘嘉賓！通化街「水果阿婆」現身會場擺攤

▲NVIDIA尾牙，黃仁勳穿著花襯衫出席。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日參與公司尾牙，席間換掉過往常見的皮衣，而是改為「花襯衫風格」。值得一提的是，過去黃仁勳來台時必訪的「通化街水果阿婆」（Fruit Lady），這次也成了輝達尾牙的座上賓，攤車直接進入，讓尾牙現場充滿夜市風格。

輝達尾牙變「大型夜市現場」

今年輝達尾牙的風格是國語、台語合併的「輝達尚蓋讚」，除了名稱以外，黃仁勳也換下過往常穿的皮衣，身穿黑色花襯衫出場，相當符合台灣的夜市風，顯得相當親民。

通化街水果阿婆成尾牙嘉賓

值得一提的是，輝達這次邀請黃仁勳最愛的「通化街水果阿婆」共襄盛舉，將攤車帶進尾牙會場。

▼這次除了輝達的員工、夥伴以外，通化街的水果阿婆也現身尾牙現場。（圖／ETtoday資料照）



感謝台灣夥伴支持 直言尾牙是一年中最愛時刻

對於這場尾牙，黃仁勳表示，這是一年當中最愛的時刻，相當感謝夥伴們一年來的努力。過去一年輝達發表許多產品、幫助許多公司使用AI，且台灣廠商都鼎力支持，讓他相當感激。

周末行程曝光 期待與夥伴再聚

至於周末的安排為何？黃仁勳則說，會跟夥伴餐敘、會面，很期待這次的見面。