大收割！黃金一度暴跌12%　白銀重挫近26％

▲▼圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）主席後，投資人對美國央行獨立性疑慮緩解，美元走強，貴金屬出現拋售潮，金銀價格重挫。黃金一度重挫12％，截至台灣時間05：34為止，黃金跌近9％，每盎司報4901.59美元；白銀則跌近26％、每盎司報84.695美元。

