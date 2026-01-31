ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達投資OpenAI千億美元　《華爾街日報》：計劃陷入停滯

▲▼OpenAI執行長奧特曼本周宣布啟動「紅色警戒」。（圖／路透）

▲OpenAI。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《華爾街日報》、《路透》報導，輝達（NVIDIA）計劃向OpenAI投資高達1000億美元，以幫助其訓練和運行最新的人工智慧（AI）模型，但由於這家晶片巨頭內部一些人對這筆交易表示懷疑，該計劃已經陷入停滯。

輝達在去年（2025年）9月宣布計劃向OpenAI投資高達1000億美元，這筆交易將為ChatGPT 的製造商提供所需的資金和管道，以購買先進晶片，這對於在競爭日益激烈的市場環境中保持其主導地位至關重要。

《華爾街日報》引述知情人士的話稱，這些公司正在重新考慮他們合作的未來，最新的討論包括作為OpenAI當前融資輪的一部分，進行數百億美元的股權投資。

報導稱，輝達執行長黃仁勳近幾個月來私下向業內人士強調，最初的1000億美元協議不具約束力，尚未最終敲定。

《華爾街日報》補充表示，黃仁勳私下也批評了OpenAI的商業模式缺乏紀律，並對OpenAI面臨的來自Alphabet旗下谷歌和Anthropic等公司的競爭表示擔憂。

輝達發言人在發給《路透社》的電子郵件聲明中表示，「在過去的10年裡，我們一直是OpenAI的首選合作夥伴。我們期待繼續與他們合作。」

OpenAI尚未回覆《路透社》的置評請求。

關鍵字： 輝達OpenAI投資人工智慧黃仁勳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

