黃金、白銀史詩級崩盤　外媒：市場不確定新任Fed主席是敵還是友

▲聯準會前理事華許（Kevin Warsh）將出任下一屈Fed主席。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

金融市場美國總統川普提名前聯準會（Fed）理事Kevin Warsh出任下一屆Fed主席，金融市場因此出現大地震，黃金、白銀暴跌，《華爾街日報》形容，市場現在不確定Kevin Warsh會是朋友還是敵人。

金融市場在美國時間周五（30日）市場出現情緒相互矛盾，股市下跌，債券殖利率保持穩定，美元走強，黃金和白銀價格創下逾40年來的最差單日表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》報導，投資人樂觀地認為，Warsh將維護Fed珍視的獨立性。但他們也擔心，Warsh可能與川普要求的寬鬆貨幣政策立場相去甚遠，並且注意到他熱衷於減少聯準會的債券持有量。

Warsh曾於 2006 年至 2011 年擔任聯準會理事，他以「通膨鷹派」的形象而聞名，多年來一直認為低利率和大規模債券購買會加劇物價上漲。但Warsh最近表示聯準會應該加快降息速度。

惟他同時也堅持認為，聯準會應該縮減持有大量美國國債的資產負債表，一些投資者認為，此舉可能會削弱降息的影響。

一些知名投資者對此選擇表示歡迎。他們認為，Warsh可能會比其他潛在人選更獨立，投資人也會逐漸對這項選擇感到放心。有些人也指出，Warsh曾與被稱為最傳奇投資人Stanley Druckenmiller共事，這也是Warsh可能不會對市場持敵對態度的另一個原因。

對沖基金經理人Rob Arnott稱讚Warsh「非常精通市場」。

儘管如此，美股在30日表現依然下跌，標普500指數近期下跌約0.5%，追蹤小型股票的羅素2000指數下跌1.6%，這些小型股票可能更容易受到貨幣政策緊縮和經濟成長放緩的影響。長期公債價格下滑，推動10年期公債殖利率升至約4.24%。

對於金融市場30日表現，摩根大通資產管理公司固定收益投資組合經理Priya Misra表示，「人們對Warsh提出的縮減資產負債表規模的言論做出了回應，因這對風險資產產生非常大的影響。」

金屬市場的價格波動最為劇烈，近幾個月來，金屬價格一路飆升至歷史新高，但在黃金期貨下跌11%，創下自1980年1月以來的最大單日跌幅。白銀期貨暴跌31%，創下1980年3月以來的最大單日跌幅。