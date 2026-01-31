台股重挫險守32K　法人：農曆封關倒數指數承壓波動大

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股距離農曆春節封關僅存8個交易日。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股周五（30日）大跌，指數回測32000點關卡，惟周線連6紅，法人指出，台股年線乖離率達3成，且下跌家數高於上漲家數，凸顯強中透弱資金排擠，料在農曆春節年假前僅存8個交易日，指數波動大。

台股周五出現拉回走勢，中止連7日大盤創高態勢，終場指數下跌472.52點，跌幅1.45%，收在32063.75點，成交量9340.79億元；雖然周五出現回檔走勢，但本周台股周線依舊連6紅，上漲102.24點，周線小漲0.32%，單周日均量8625.19億元。

本周三大法人呈現外資買、內資賣，外資買超174.82億元，投信連續第6周賣超165.44億元，自營商第二周減持226.62億元，三大法人合計賣超217.24億元。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股近兩日出現漲多正乖離拉回，連兩日單日成交金額皆突破9000億元大關，不過整體而言，台股技術面仍強勢，指數維持在10日均線之上，加上輝達尾牙及兆元宴等題材有利台股多方。

但郭明玉表示，留意台股季乖離率達超過1成、年線乖離率更是達3成，且本周指數雖然數度創高，然開始出現整體下跌家數高於上漲家數，凸顯強中透弱資金排擠，在全球地緣政治風險仍存且時間接近農曆春節，市場可能有變現的資金面需求，都可能造成短期波動走勢。

針對下周觀察重點，郭明玉說，美股超級財報周持續，下周將登場的重點龍頭企業包括AMD、Google、高通、亞馬遜等，這些AI大廠的財報與展望將持續牽動台股供應鏈的投資情緒。

從產業面來看，台股仍相對有利，郭明玉分析，微軟宣布推出最強自研AI晶片「Maia 200」，並將開始導入自家超級電腦等使用，根據研調機構Counterpoint報告指出，主要雲端業者大力發展自研晶片，幾乎都與晶圓龍頭大廠合作，使之成為這波AI浪潮的贏家，而晶圓龍頭大廠持續加碼 3 奈米、2 奈米製程投資，意味無論是晶圓製造相關的設備廠、材料廠，甚至是具備技術門檻的製程輔助供應商，皆有機會隨著資本支出擴張而受惠。

郭明玉說明，由於先進製程投資金額高、技術門檻深，相關訂單具備高度集中與長期性，一旦進入擴產循環，對整體產業獲利動能具放大效果，也將成為支撐台股指數的重要力量。全球主要雲端服務供應商(CSP)持續增加AI相關資本支出，帶動台灣供應鏈從晶圓代工到電源供應器、散熱模組皆受惠，且近期這波新創型CSP加入競爭，進一步推升整體訂單能見度持續延伸，預估台廠2026年企業獲利將成長兩成，獲利動能強勁有望帶動台股評價面上修至19至20倍，推升指數持續改寫歷史新高的空間。

