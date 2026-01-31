ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

千億美元算力大單踩煞車？　外媒揭輝達、OpenAI合作轉向

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒《華爾街日報》引述多名知情人士報導指出，輝達（NVIDIA）原先規劃對 OpenAI 投資高達 1,000 億美元、協助建置至少 10 GW 電力規模的運算系統，用於新一代 AI 模型的訓練與部署，但在輝達內部出現疑慮聲音後，相關投資計畫目前已暫時停滯。

雙方曾於 2025 年 9 月在加州聖塔克拉拉輝達總部高調宣布合作，並簽署合作備忘錄（MOU），由輝達負責為 OpenAI 打造大規模運算平台，同時承諾最高 1,000 億美元的投資支援，OpenAI 則同意向輝達租用大量晶片。當時輝達執行長黃仁勳形容，這是「史上最大的運算專案」，消息一出帶動輝達股價勁揚近 4%，市值一度逼近 4.5 兆美元。

不過，知情人士透露，儘管 OpenAI 原預期數週內可完成談判，但實際上相關協商始終停留在初期階段，並未實質推進。近期雙方已重新評估合作方向，最新討論內容轉為在 OpenAI 現行募資案中，進行數百億美元規模的股權投資，而非一次性的大型承諾。

報導指出，近幾個月來黃仁勳私下向產業夥伴強調，原先提出的千億美元方案並不具約束力，且從未拍板定案。部分人士也透露，輝達高層對 OpenAI 商業策略的紀律性存有疑慮，並關注其在 Google、Anthropic 等競爭對手夾擊下的發展壓力。

對此，OpenAI 發言人回應表示，雙方團隊仍持續推進合作細節，輝達技術自創立以來即為 OpenAI 系統的關鍵支柱，未來在規模擴張上仍將扮演重要角色；輝達方面則表示，過去十年一直是 OpenAI 的核心合作夥伴，並期待延續合作關係。

外媒分析指出，OpenAI 正為 2026 年底上市鋪路，積極爭取大量算力資源，若與輝達的合作遲遲未能定案，恐對其整體布局造成壓力。市場也留意，OpenAI 近年高調宣布多項合作，累計建設承諾金額高達 1.4 兆美元，已引發投資人對其資本負擔能力的疑慮。

同時，Google Gemini 近期表現亮眼、Anthropic 的 Claude Code 亦快速崛起，使 OpenAI 面臨更激烈競爭。值得注意的是，Google 與 AWS 正加速推動自研晶片 TPU 與 Trainium，對輝達 GPU 長期主導地位形成挑戰。知情人士指出，輝達內部仍認為以某種形式支持 OpenAI具戰略重要性，主因 OpenAI 仍是輝達的重要客戶，一旦在 AI 競賽中落後，恐連帶影響輝達銷售動能。

