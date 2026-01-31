ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達投資OpenAI千億傳踩煞車　黃仁勳：合作關係未改變

▲▼輝達執行長黃仁勳抵台，為現場守候的粉絲簽名。（圖／記者李毓康攝）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今（31）日預計晚上與供應鏈夥伴餐敘及會面，下午先在四平街買蜜餞，他受訪時對於被問到外媒指稱投資OpenAI計劃陷入停滯一事，他指出，目前雙方合作關係並未改變。

黃仁勳下午在四平街蜜餞行受訪時說，此行品嘗到多款台灣傳統零食，「全是兒時的味道」，令人印象深刻；他也透露行程安排，「今晚將與合作夥伴餐敘，明日晚間則會與台積電經營團隊聚餐。」

不過今早有外媒指出，輝達在去年（2025年）9月宣布計劃向OpenAI投資高達1000億美元，內部一些人對這筆交易表示懷疑，該計劃已經陷入停滯。針對此報導，黃仁勳回應，目前雙方合作關係並未改變，輝達也正在評估參與其新一輪募資，若條件成熟，將「非常樂意參與投資」。

另對於現階段AI發展，黃仁勳指出，「我們正處於史上最大規模基礎建設改裝的開端，AI需要遍布全球的計算能力，所以我們需要在台灣建造，也需要在美國、歐洲、日本、東南亞建造，這將會遍及全球。」

他說，目前有三種新型工廠需要建立，包括其一晶片廠，因為晶片需求極其強勁，未來 10 年需要更多晶片，「台積電正在台灣擴張，在我們的合作下，也在美國、日本、甚至歐洲擴張。」

其二是電腦組裝廠，黃仁勳說，「這是我們與鴻海、緯創、廣達的合作。我們正同樣在全球各地建立新工廠。」

其三是 AI 工廠，也就是生產「人工智慧」的工廠；黃仁勳指出，這三類工廠目前都在興建中，這也是為什麼電力需求、勞動力需求如此強勁的原因。「我們正在全球創造大量工作機會。我們正處於 AI 基礎建設建設的起點，這大概還需要 10 年的時間。」
 

不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金　拋物線飆升發生在周期末

人稱木頭姐、方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood在 X發文指出，目前泡沫不在人工智能（AI）領域，而是在黃金。

2026-01-31 15:24
黃金、白銀史詩級崩盤　外媒：市場不確定新任Fed主席是敵還是友

金融市場美國總統川普提名前聯準會（Fed）理事Kevin Warsh出任下一屆Fed主席，金融市場因此出現大地震，黃金、白銀暴跌，《華爾街日報》形容，市場現在不確定Kevin Warsh會是朋友還是敵人。

2026-01-31 10:51
輝達投資OpenAI千億傳踩煞車　黃仁勳：合作關係未改變

輝達執行長黃仁勳今（31）日預計晚上與供應鏈夥伴餐敘及會面，下午先在四平街買蜜餞，他受訪時對於被問到外媒指稱投資OpenAI計劃陷入停滯一事，他指出，目前雙方合作關係並未改變。

2026-01-31 16:21
台股重挫險守32K　法人：農曆封關倒數指數承壓波動大

台股周五（30日）大跌，指數回測32000點關卡，惟周線連6紅，法人指出，台股年線乖離率達3成，且下跌家數高於上漲家數，凸顯強中透弱資金排擠，料在農曆春節年假前僅存8個交易日，指數波動大。

2026-01-31 11:43
輝達投資OpenAI千億美元　《華爾街日報》：計劃陷入停滯

根據《華爾街日報》、《路透》報導，輝達（NVIDIA）計劃向OpenAI投資高達1000億美元，以幫助其訓練和運行最新的人工智慧（AI）模型，但由於這家晶片巨頭內部一些人對這筆交易表示懷疑，該計劃已經陷入停滯。

2026-01-31 09:59
中方放行輝達H200？　外媒爆DeepSeek、字節跳動等獲准採購

根據外媒路透社引述兩名知情人士報導，中國已原則同意人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）在監管條件下，採購輝達（NVIDIA）的 H200 高階 AI 晶片，目前相關限制條款仍在最後確認階段。

2026-01-31 14:24
千億美元算力大單踩煞車？　外媒揭輝達、OpenAI合作轉向

根據外媒《華爾街日報》引述多名知情人士報導指出，輝達（NVIDIA）原先規劃對 OpenAI 投資高達 1,000 億美元、協助建置至少 10 GW 電力規模的運算系統，用於新一代 AI 模型的訓練與部署，但在輝達內部出現疑慮聲音後，相關投資計畫目前已暫時停滯。

2026-01-31 14:20
2026年股債雙多格局　法人建議多重收益平衡基金布局

美股近期屢創佳績，惟在聯準會決議維持利率不變後，市場消化大型科技股最新成績單之際，國泰投信認為，微幅盤整為漲多後的正常整理現象，投資人不必太過擔心，展望今（2026）年，是屬於股、債雙多的時代，美國股市受惠於AI發展，投資誘因強勁，債市則行走在降息循環中，市場普遍預期，今年仍有降息空間，建議投資人可善用平衡型基金，一手掌握美股及美債趨勢。

2026-01-31 06:05
超高齡社會解碼！2025全台長照家數破千　「居家式服務」最受青睞

台灣邁入超高齡社會腳步加快，根據財政部統計，全台長照服務機構快速增長，至2024年底已達818家，2025年11月底正式突破千家大關，較2017年成長達7.8倍，顯示銀髮照護市場需求爆發。

2026-01-31 00:55
將來銀行去年存、放款淨增額為前年1.7倍、1.5倍　明年拚轉盈

純網銀將來銀行於昨（30）日舉行謝年會，客戶數截至去（2025）年底約55萬戶，淨增加戶數為前一年度（2024）的逾3倍；存款餘額近600億元，淨增額為前一年度的1.7倍；放款餘額逾370億元，淨增額為前一年度的近1.5倍，經營模式具高度穩健性，預計明（2027）年轉盈。

2026-01-31 00:05

