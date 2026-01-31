輝達投資OpenAI千億傳踩煞車　黃仁勳：合作關係未改變

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達執行長黃仁勳今（31）日預計晚上與供應鏈夥伴餐敘及會面，下午先在四平街買蜜餞，他受訪時對於被問到外媒指稱投資OpenAI計劃陷入停滯一事，他指出，目前雙方合作關係並未改變。

黃仁勳下午在四平街蜜餞行受訪時說，此行品嘗到多款台灣傳統零食，「全是兒時的味道」，令人印象深刻；他也透露行程安排，「今晚將與合作夥伴餐敘，明日晚間則會與台積電經營團隊聚餐。」

不過今早有外媒指出，輝達在去年（2025年）9月宣布計劃向OpenAI投資高達1000億美元，內部一些人對這筆交易表示懷疑，該計劃已經陷入停滯。針對此報導，黃仁勳回應，目前雙方合作關係並未改變，輝達也正在評估參與其新一輪募資，若條件成熟，將「非常樂意參與投資」。

另對於現階段AI發展，黃仁勳指出，「我們正處於史上最大規模基礎建設改裝的開端，AI需要遍布全球的計算能力，所以我們需要在台灣建造，也需要在美國、歐洲、日本、東南亞建造，這將會遍及全球。」

他說，目前有三種新型工廠需要建立，包括其一晶片廠，因為晶片需求極其強勁，未來 10 年需要更多晶片，「台積電正在台灣擴張，在我們的合作下，也在美國、日本、甚至歐洲擴張。」

其二是電腦組裝廠，黃仁勳說，「這是我們與鴻海、緯創、廣達的合作。我們正同樣在全球各地建立新工廠。」

其三是 AI 工廠，也就是生產「人工智慧」的工廠；黃仁勳指出，這三類工廠目前都在興建中，這也是為什麼電力需求、勞動力需求如此強勁的原因。「我們正在全球創造大量工作機會。我們正處於 AI 基礎建設建設的起點，這大概還需要 10 年的時間。」

