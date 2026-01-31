黃金2天暴跌15％能上車？專家：若進場「會分成2種方式」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任聯準會（Fed）主席後，投資人對美國央行獨立性疑慮緩解，美元走強，貴金屬出現拋售潮，金銀價格重挫，引發投資人關注。財經作家狄驤表示，有投資朋友問他能不能追，他認為設定好下方支撐的停損，就可以勇敢進場。

狄驤在粉專發文指出，黃金短短兩天內下跌15%，白銀跌幅更高達30%，走勢相當驚人。他直言，貴金屬原本就存在「超漲」問題，而這波暴跌並非毫無原因，而是在多項利空同時出現下，引爆市場的人踩人拋售潮。

狄驤表示，這次下殺的導火線之一，是川普提名立場偏鷹派的華許，加上PPI數據高於市場預期，使得原本的降息預期受到嚴重衝擊。在利率政策不確定性升高的情況下，資金快速撤離貴金屬市場，導致價格出現連續性重挫。

驚驚漲時「耐心守紀律等拉回」

他也提到，前一陣子貴金屬一路「驚驚漲」，不少投資朋友詢問是否能追價進場，但他的回答始終保守，「安全起見，錯過好時機就要耐心守紀律等拉回」。狄驤強調，這樣的做法並不是因為事先知道會出現利空或大跌，而是能在市場長期存活下來的重要方法。

回到技術面觀察，狄驤指出，自己過去就曾分享，黃金若回測支撐，會站在買方。不過，當黃金正式跌破5100這個多頭關鍵支撐後，下一道支撐就落在4800附近，「從5100到4800僅僅花了一個晚上」，也凸顯出多殺多行情的正報酬力道有多猛烈。

曝自己「分成兩種方式進場」

至於後續操作策略，狄驤表示，會依照既有進場紀律，分成兩種方式布局。由於黃金的大趨勢仍未改變，他會將一部分資金用於長期配置，另一部分則以賺取價差為主，並且在下方支撐設定好停損後再進場，「停損設好，就勇敢進場」。最後，他也提醒投資人，關鍵不在於猜對漲跌，而是要清楚「自己在買什麼，以及怎麼應對進退」，只要策略與紀律夠清楚，就不容易在劇烈波動中心慌意亂，避免做出不理性的投資決策。