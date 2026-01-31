ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃仁勳將拜土地公？北士科旁「百年廟」成話題　廟方證實有人來過

▲黃仁勳再度訪台，是否與台北市長蔣萬安會面、出席北士科T17、T18簽約成為關注焦點。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃仁勳再度訪台，是否與台北市長蔣萬安會面、出席北士科T17、T18簽約成為關注焦點。（圖／記者林敬旻攝）

記者董美琪／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台再度引外界高度關注，尤其是否將與台北市長蔣萬安會面，以及北士科T17、T18地上權案的後續進展。蔣萬安日前透露，已邀請黃仁勳出席輝達員工尾牙之餘，也盼能一同參與北士科T17、T18簽約儀式，並實地走訪基地周邊環境。蔣萬安先前受訪時指出，除簽約行程外，也規畫邀請黃仁勳前往鄰近的土地公廟參拜祈福。

面對媒體詢問是否將與蔣萬安碰面或出席簽約活動，黃仁勳則延續一貫幽默風格，笑著反問「確定嗎？我會去嗎？什麼時候呢？」未正面回應相關安排。

▲台北市長蔣萬安於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔣萬安已邀請黃仁勳參加簽約、走訪基地，甚至安排拜土地公、逛士林夜市，但行程仍未拍板。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安日前出席2026台北燈節宣傳記者會前受訪時表示，市府持續與輝達保持密切聯繫，但能否會面仍需視黃仁勳此行的整體行程而定。他也強調，北士科地上權案的行政與法制作業均已完成，預計可在農曆年前完成簽約，確保計畫依進度推動。

事實上，蔣萬安已親自致函邀請黃仁勳，除說明北士科總部案的規畫進度外，也安排走訪基地周邊、參拜土地公廟，甚至品嘗士林夜市小吃，雙方是否能如期會面仍受矚目。蔣萬安表示，理解黃仁勳來台行程緊湊，市府將持續保持聯繫，一切尊重並配合對方時間安排。

據三立新聞網報導，北士科周邊包括石牌福星宮及軟橋福裕宮，皆為在地超過百年的信仰中心，其中軟橋福裕宮也證實，市府人員曾前往會勘，但黃仁勳是否前來參拜，目前尚未確定。

關鍵字： 黃仁勳土地公北士科蔣萬安

