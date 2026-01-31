聯發科前營運長朱尚祖轉戰慧榮　疑涉伸鹹豬手影片外流遭停職

圖文／鏡週刊

聯發科前營運長朱尚祖跳槽慧榮科技半年後，突然遭到停職處分的消息，因為朱尚祖在慧榮的尾牙宴中，涉及對女同事伸出鹹豬手摟腰的不當情事，並遭到拍攝影片瘋傳。

前聯發科營運長朱尚祖去年6月底傳出獲IC設計公司慧榮科技延攬，短短六個月就驚爆遭到停職處分消息。業界傳出，因為朱尚祖在慧榮尾牙宴中，涉及對女同事伸出鹹豬手摟腰，並遭拍攝影片外流後，遭到公司調查並且暫停職務。

由於朱尚祖才剛上任不久就遭到停職，竹科園區30日對這件事情議論紛紛，包括Line群組、Dcard以及爆料公社等網站上瘋傳朱尚祖摟腰女同事的影片，留言包括：把漂亮的新人同事當陪酒女？真噁、有這種事？我第一次看到高層這麼d(豬)哥、阿祖吃到甜頭了，提醒女性朋友自保、阿祖辦公室事不是在20樓，20樓不是很多女生的部門，好危險等。

業界人士表示，朱尚祖剛上任不久就被解任，而且是高階主管，丟臉丟到家了，如果紙包不住火的話，家人情何以堪。

據了解，慧榮的尾牙宴上有數百名員工，應該都有看到當時的狀況，至於當事人，也許因為公司高層壓力，不敢發聲，僅在社群網路上表示，「Hi all。我今天很好！請大家無需過度解讀今天任何傳聞！謝謝大家。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



