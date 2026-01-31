黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

▲黃仁勳、魏哲家出席磚窯兆元宴餐敘，結束後黃仁勳親自送客。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日再度於台北磚窯古早味懷舊餐廳舉行「兆元宴」和供應鏈夥伴餐敘，在餐敘尾聲，黃仁勳也親自送台積電董事長魏哲家離開，黃仁勳受訪時更表示，台積電今年必須要非常努力工作，因為輝達需要很多晶圓和CoWoS，他也強調，台積電做得非常好。

黃仁勳表示，希望把大家不要忘記，輝達正在全力生產Blackwell，而且同時也在全面生產Vera Rubin，Vera Rubin有六種不同的晶片，每一種都是最先進的，所以台積電正在做一件不可思議的工作。

黃仁勳強調，今年他的需求非常強大，他更預期，台積電在未來10年，台積電可能會增加產能超過100％，這是最大的基礎建設投資，而且產能增加可能遠遠超過兩倍，因為光是輝達的需求就會超過兩倍的產能。

針對即將到來的GTC盛會，黃仁勳也說，台灣供應鏈都會來，他也很感謝他們會來，大家也知道NVIDIA GTC是全球最棒的會議。黃仁勳更開玩笑要邀請在場全部人都來。

黃仁勳針對ASIC也指出，ASIC一直都有需要他的地方，但輝達在做的非常不一樣，第一，輝達不是只做一種晶片，我們做整個AI基礎建設，CPU、GPU、網絡晶片、交換器晶片、乙太網交換器晶片，還有運算和記憶體安全晶片，輝達做的是整個AI基礎建設，不是只是GPU。

黃仁勳表示，第二，輝達是全球唯一一家和所有AI公司合作的公司，包括Google，我們對它也很驕傲，我們和全球每個開源公司合作，第三，我們是全球無所不在的公司，我們也在每個雲端，許多雲端業者會和我們競爭，但那也沒關係，我們也在每個電腦系統裡，甚至在機器人和車裡，我認為我們的技術是更彈性的，也是更多元的，也因為我們的科技進步步調，我們成長非常快，我們的技術也是最便宜，有著最強的性能和最低的價格，這就是我們的優勢，世上總是會有ASIC市場，但那沒關係。

至於有傳言ASIC出貨量會比輝達GPU出貨量大，黃仁勳則說，他認為這是無稽之談，因為你想要做出比輝達要好的ASIC，你要有比輝達更好的研發人員，那是很稀有的 ，我們的規模已經大到其他公司不太可能做到跟我們一樣。許多公司正在努力試著做到，但輝達永遠都走在前面。

黃仁勳也強調，輝達的研發成本非常大，一年兩百億美元，45000名員工就只做一件事，所以現在科技非常複雜，已經和過去不一樣了。Hopper很簡單，Blackwell太難了，Rubin則是根本不可能，而且未來輝達研發成本每年都會成長50％。