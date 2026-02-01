ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

新春補財庫　一表看7家銀行數位帳戶新戶高利活存拚場

▲▼七家銀行數位帳戶。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲銀行數位帳戶新戶高利活存助民眾錢滾錢。（圖／王道銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

農曆春節將至，開心領到年終獎金和新年紅包的民眾，該如何妥善運用此筆資金「錢滾錢」？專家指出，現階段全球股市已處於高檔，民眾不妨善用數位銀行的高利活存優惠為自己「補財庫」，讓年終獎金和紅包愈滾愈大，尤其是部分數位銀行提供的活存優惠利率甚至還高於定存，民眾既能賺取高利息，還能保有隨時出手進場投資的靈活性！

專家建議，民眾可鎖定各家數位銀行剛出爐的今（2026）年七家銀行新戶優利活存優惠，選擇最適合的數位帳戶為自己存款開紅盤，而民眾除了觀察各家「優惠利率」外，也應將優惠天期、條件限制等一併納入考量；另網路上也有許多熱心網友分享如何透過開立數位存款帳戶來賺取高利的教戰守則，綜觀市場上各家方案，已有多家數位銀行新戶活存優惠年利率達3%以上，不過優惠天期長短不一，民眾可試算存滿後實際可拿到的利息有多少，會比單純比較活存年利率更為實際。

以存款利率高低來看，純網銀樂天國際銀行與聯邦NEW NEW Bank祭出的新戶年利率15%為最高，其中樂天提供5萬元以內額度享有10天優惠天期，聯邦則為10萬元以內享1個月優惠天期，如以各家最高額度與優惠天期計，樂天新戶約可領息205元，另聯邦新戶則約可領息1,250元；而優惠利率次高的王道銀行的新戶，雖利率為次高，但天期及額度都較前兩者為高，可享2個月10萬元內年利率8.8%優惠、10萬至20萬元2.1%優惠，如以20萬元資金存滿2個月計，約可領到1,820元的利息，可賺得的利息錢最多。

另外，台新Richart與凱基Karry的新戶如達成指定任務，也分別可享10萬元內最多2個月3.5%的優惠利率，以及5萬元1個月3%的優惠利率，分別可拿到584元及125元，綜合以上，若要賺得最多新戶存款利息，有20萬以上活期存款的民眾可選王道銀行，賺得的利息錢最多，活期存款較少額的則可選聯邦銀行。

▲▼數位帳戶新戶活存比較表。（圖／記者巫彩蓮攝）

此外，新戶活存優惠的天期通常較短，民眾也可多比較各家新戶方案結束之後的活存方案，將新、舊戶活存優惠一併納入考量，如此一來，民眾僅需開立一個數位帳戶，就可在領完新戶高利優惠之後，再接軌繼續賺高利活存優惠。

在一般存戶（即舊戶）皆可適用的高利活存優惠方面，賺得存款利息金額最多的一樣為王道銀行，王道銀行存戶則只要從他行轉入單筆5萬元以上到王道帳戶，之後的6個月期間，便可享有20萬元以內年利率2.1%優惠，20萬至100萬元的資金年利率也有1.5%，如以存款20萬存滿6個月計，民眾約可領息2,100元，如存款金額達100萬且存滿6個月，則可領息約8,100元。

華南銀行完成任務SnY數位帳戶則提供10萬元內年利率2.3%優惠，優惠期間1個月，以最高額度存滿30天計，民眾約可領息190元；此外，第一銀行iLEO數位帳戶則提供存戶活動期間內可享12萬元內，年利率2%優惠，如民眾今以資金12萬元存滿11個月計算，約可領息2,200元。

▲▼數位帳戶新戶活存比較表。（圖／記者巫彩蓮攝）
 

