兆元宴大展鴻圖！黃仁勳供應鏈夥伴「這家」　去年漲勢最兇

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨日再度於老地方、磚窯古早味懷舊餐廳舉行「兆元宴」，和供應鏈夥伴們餐敘，現場也再度成為大型粉絲見面會與餵食活動。黃仁勳表示，今年將會是Gigantic year，和碩董事長童子賢也樂見產業在2026年鴻圖大展，事實上，去年跟著黃仁勳一起拚事業的夥伴們，身價都同步翻漲。

今年兆元宴成員與過去差不多，黃仁勳在活動開場前表示，我們對供應鏈抱有極大的期待，因為今年將會是極其巨大的一年，正在全力提升產量，市場的需求真的非常旺盛。

童子賢也在進場時跟記者提到，因為場面太熱鬧、沒辦法談太多詳細的計畫，所以希望大家用餐愉快，同時也看到產業在2026年能夠鴻圖大展。

▲每次兆元宴都是輝達執行長黃仁勳的簽名寵粉大會。



黃仁勳則是跟台積電董事長魏哲家一起進場。據統計，若以參加兆元宴的台灣上市櫃公司來看，從首次參加的2024年、到2026年1月30日為止，股價平均上漲約34％，其中有4家公司股價翻倍，分別為台達電、欣興、宜鼎與台積電。

若以2025年1月、至今年1月來看，這波AI鍍金潮，以台達電漲勢最兇，台達電創辦人鄭崇華的身價因此從31億美元、成長至90億美元，漲幅高達190％。

而台積電創辦人張忠謀，隨著台積電股價衝破1800元，身價也從45億美元成長至76億美元，漲幅68％。鴻海創辦人郭台銘則從107億美元、漲到138億美元，漲29％，聯發科創辦人蔡明介則從43億美元變成55億美元，漲27％。



